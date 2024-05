Avec un prix estimé à 325 000 dollars (300 205 euros) , la Ford Mustang GTD est la Mustang la plus chère de ses 60 ans d'histoire. Ce prix ne dissuade pas les candidats à l'achat d'une Mustang GTD. Ford a annoncé avoir reçu plus de 7 500 demandes au cours des 37 jours durant lesquels le projet a été ouvert aux États-Unis et au Canada. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Europe, à plus d'un titre.

Les candidatures seront ouvertes en juin, ce qui coïncidera avec les débuts européens de la voiture aux 24 heures du Mans. Ford a également révélé qu'un tour officiel chronométré du Nürburgring aurait lieu au cours du quatrième trimestre de cette année. L'entreprise vise un temps inférieur à sept minutes. Si tel est le cas, la voiture supplantera la Dodge Viper ACR en tant que voiture de série américaine la plus rapide sur la célèbre boucle de la Nordschleife. Mais il y a encore des essais à faire d'ici là.

"Nous avons testé la Mustang GTD en Amérique du Nord de manière plus poussée, notamment sur les circuits Sebring International Raceway et Virginia International Raceway", a déclaré Greg Goodall, ingénieur en chef du programme pour la Mustang GTD. "Tout cela dans le but de concevoir une voiture capable de faire le tour du Nürburgring en moins de sept minutes. La prochaine étape consistera à passer aux routes européennes et aux séances d'essai dédiées au Nürburgring, avant une course chronométrée dans le courant de l'année".

Il convient de noter que les quelque 7 500 demandes dépassent de loin le plan de Ford pour la production de la GTD. La société prévoit une fourchette de production de 300 à 700 unités par an pour l'application GTD, et pour l'instant, elle n'est construite que pour 2025 et 2026. Les calculs de base nous indiquent que cela représente 600 à 1 400 voitures pour plus de 7 500 acheteurs, et le processus de demande n'a même pas encore commencé en Europe. D'autres demandes viendront du Mexique et du Moyen-Orient.

Qui fait la queue pour acheter une Mustang à 325 000 dollars (300 205 euros) ? Selon Ford, il existe des liens étroits avec le monde des sports mécaniques. Environ 20 % des candidats ont un lien avec la course automobile sous une forme ou une autre, mais, curieusement, seul un sur quatre possède déjà une Mustang.

Avec plus de 800 chevaux, une suspension dérivée de la GT3 et une transmission montée à l'arrière pour une répartition du poids proche de 50/50, il n'y a jamais eu de Mustang comme la GTD. Il sera intéressant de voir combien de demandes seront finalement reçues et si Ford modifiera ses plans de production pour répondre à la forte demande.