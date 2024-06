La Ford Mustang GT3 va faire sa première apparition aux 24 Heures du Mans 2024. Cela signifie que la version routière, la GTD, est également en route. Mais le constructeur américain vient de publier de nouvelles images de la voiture, y compris les premiers clichés de l'intérieur, et il y a des choses à dire...

Sachez que ces photos représentent l'intérieur d'un véhicule à 300 000 €, et pourtant celui-ci semble quasiment identique au modèle ordinaire, avec seulement quelques changements mineurs. La plupart des acheteurs de GTD paient pour la suspension magique, l'aérodynamisme et la fibre de carbone sans oublier le Multimatic. Mais à ce prix, on en attend généralement plus de chaque partie de la voiture.

Les ajouts dans l'habitacle de cette Mustang sont les suivants et n'allez pas chercher une tasse de café ou quoi que ce soit, cela ne prendra pas longtemps :

Finitions en fibre de carbone

Palettes de changement de vitesse en titane imprimées en 3D et accents autour du sélecteur de vitesses

Nouveau volant

Deux nouveaux boutons sur le tableau de bord

Cerise sur le gâteau : la GTD Mustang disposera d'un pack performance en option. Oui, car en plus du prix déjà bien salé, Ford souhaite encore se faire de l'argent pour libérer tout le potentiel de la Mustang la plus performante jamais conçue. Le constructeur automobile n'a toujours pas publié les prix officiels de cet ensemble, mais étant donné qu'il comprend des roues en magnésium, un système DRS et encore plus d'aérodynamique en fibre de carbone, il sera loin d'être très bon marché.

Un vrai gâchis

Soyons clairs : la Mustang GTD est une machine vraiment cool et elle n'est pas qu'une Mustang classique quelque peu modifiée (d'où le problème). Son aérodynamisme actif est non seulement merveilleux d'un point de vue technique, mais il a également été présenté de manière assez sublime. Qui ne veut pas voir une Mustang suralimentée avec un V8 de 5,2 litres développant plus de 800 chevaux et prête à tout déchirer ?

Cela rend encore plus fou de se dire que Ford n'a pas souhaité faire un effort supplémentaire avec l'intérieur. La marque aurait même pu (ou dû) supprimer des choses puisque le pack performance supprime une certaine insonorisation. Il s'agit essentiellement d'une voiture de course homologuée et cet intérieur serait acceptable dans une voiture à 140 000 €, mais pas à 300 000.

En fin de compte, ce sera aux acheteurs de décider si cela est approprié ou non, mais c'est tout simplement regrettable et dommage de voir une voiture aussi spéciale avec ce sentiment de fainéantise.