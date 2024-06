Ford rappelle la Mustang de 2024 après avoir découvert que la conduite de pression d'embrayage pouvait fondre et laisser échapper du liquide, ce qui pourrait empêcher les modèles équipés d'une boîte manuelle de passer les vitesses. Sur les 8 161 véhicules concernés, l'écrou cylindrique qui fixe la conduite au goujon de la cloison pare-feu pourrait être manquant ou mal installé.

Si la conduite entre en contact avec des composants chauds du système d'échappement, elle peut fondre et laisser s'échapper le liquide de frein utilisé dans le système d'embrayage. Si ce liquide s'accumule sous le capot à proximité d'une source de chaleur, il risque de fumer ou de déclencher un incendie, selon le rappel. Les conducteurs pourraient éprouver des difficultés à passer les vitesses et le moteur pourrait caler en cas de coup d'accélérateur, ce qui augmenterait le risque d'accident.

Ford a eu connaissance d'un problème potentiel le 30 avril 2024, lorsque la marque a examiné deux rapports faisant état d'incendies sous le capot de Mustangs de l'année 2024, équipées d'une boîte de vitesses manuelle. Le groupe d'examen des problèmes critiques du constructeur a inspecté les deux véhicules et en a découvert la cause. Ford déclare être au courant de deux rapports d'incendie potentiellement liés et d'un autre concernant de la fumée. Cependant, il n'y a pas eu de blessures ou d'accidents liés à ce problème.

Ford commencera à informer les propriétaires de ces modèles par courrier le 17 juin prochain. Il leur sera alors demandé d'amener leur Mustang chez leur concessionnaire local, où un technicien inspectera la canalisation et la réparera si nécessaire.

En attendant cette date, nous vous conseillons de ne pas utiliser votre voiture, et de la laisser au garage pendant quelques jours seulement (un peu de patience), question de sécurité pour vous, ainsi que pour les autres usagers de la route.

Enfin, vous pouvez dès à présent, contacter votre concessionnaire local afin d'en savoir plus sur les modalités de rendez-vous et d'attente pour ce modèle.

Nous mettrons à jour cet article lorsque nous aurons plus d'informations à ce sujet.