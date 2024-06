Ford retournera à Pikes Peak le mois prochain avec un pick-up électrique complètement délirant. L'Ovale bleu a fait miroiter le "prototype EV" depuis le mois de mars, mais aujourd'hui, le constructeur nous donne un aperçu complet du Pick-up tout en révélant qu'il peut générer 2 720 kg d'appuis à 240 km/h.

Le SuperTruck Demonstrator atteindra ce chiffre grâce à son aérodynamisme tout aussi délirant. Le pick-up surbaissé est doté d'un énorme aileron en forme de col de cygne qui pèse sur l'arrière et dépasse largement du toit de la cabine. Il est également doté d'un large becquet avant, de prises d'air derrière les roues avant et d'un énorme diffuseur arrière. Ford a développé ce pick-up en partenariat avec STARD.

Galerie: Ford F-150 Lightning SuperTruck

2 Photos

Ford n'a pas fourni d'autres détails sur son SuperTruck électrique, si ce n'est la quantité de force portante qu'il génère. Cependant, il présente quelques similitudes stylistiques avec le SuperVan 4.2 que le constructeur a présenté lors de la course de côte de l'année dernière.

Ce véhicule était lui aussi équipé d'un énorme aileron et d'un kit aérodynamique agressif qui lui permettait de rester bien ancré dans les 156 virages du circuit. Sa configuration à trois moteurs produisait 1 400 chevaux. Le nouveau pick-up pourrait être doté d'une configuration similaire, mais il faudra attendre pour en savoir plus. Le Ford SuperVan 4.0 était équipé de quatre moteurs développant au total 1 972 chevaux.

Il s'agit du deuxième démonstrateur électrique de Ford. Au début de l'année, Ford a présenté le F-150 Switchgear, construit en collaboration avec RTR. La société l'a basé sur la plateforme de production Lightning, améliorant ses capacités tout-terrain avec des plaques de protection, des panneaux de carrosserie en composite et une nouvelle suspension.

Ford continuera probablement à faire des révélations sur le pick-up avant la 102e édition de l'événement, qui débutera le 23 juin prochain. Nous apprendrons probablement plus de détails d'ici à ce qu'il monte sur la colline. Romain Dumas, l'actuel détenteur du record du Pikes Peak International Hill Climb, pilotera la Ford. Mais l'Ovale bleu ne sera pas le seul constructeur automobile à proposer un véhicule électrique. Une Hyundai Ioniq 5 modifiée s'attaquera également à la célèbre course de côte plus tard en juin.