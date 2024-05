Lamborghini a lancé un rappel pour son Urus, car le capot pourrait s'ouvrir ou se détacher du véhicule. Le rappel, qui concerne les modèles Urus Performante et Urus S 2023-2024, affecte 2 133 véhicules, mais le constructeur estime que seuls deux pour cent d'entre eux présentent le défaut.

Le problème se situe au niveau des rivets de la gâche du capot. Lamborghini a découvert que les goujons des rivets qui fixent la gâche au véhicule pouvaient présenter une déformation insuffisante en raison d'un processus de fabrication incohérent chez un fournisseur.

À une vitesse de plus de 100 km/h, ce problème peut entraîner la formation de petits espaces entre le capot et le pare-chocs avant. L'augmentation du flux d'air peut exercer une contrainte excessive sur le mécanisme de verrouillage, entraînant sa défaillance. Le capot peut alors se replier, masquant la vue du conducteur et endommageant le pare-brise. Le capot peut également se détacher complètement du véhicule, ce qui constitue un danger pour les autres conducteurs sur la route.

Lamborghini a été informée pour la première fois d'un problème potentiel en août dernier. Après avoir reçu deux réclamations au titre de la garantie en Europe concernant le mauvais alignement du capot et des ailes de l'Urus, la marque a lancé une enquête auprès du fournisseur. Le constructeur n'a pas trouvé d'autres cas et a travaillé avec son fournisseur pour améliorer le processus de fabrication.

Le capot d'une Lamborghini Urus s'envole

En février, une Urus circulant en Indonésie a vu son capot se détacher complètement à grande vitesse. Lamborghini a lancé une nouvelle enquête et a découvert que les goujons des rivets de la serrure étaient défectueux.

Lamborghini commencera à informer les clients concernés à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet. Elle demandera aux propriétaires de confier leur véhicule à un concessionnaire pour qu'il soit inspecté. Pour résoudre le problème, le constructeur automobile peut réparer le capot, installer une plaque de support, ou les deux. Le fournisseur a commencé à fabriquer des pièces plus robustes pour Lamborghini au début du mois de février.