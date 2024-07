Avec un prix estimé à 300 000 euros, la Ford Mustang GTD est déjà extrêmement chère. Alors que Ford s'apprête à envoyer sa voiture GT3 homologuée pour la route en haut de la colline de Goodwood, le constructeur a révélé une nouvelle option disponible pour les acheteurs de GTD. En fait, il s'agit d'une option qui "limite" les possibilités des autres acheteurs de cette dernière. La foudre est donc sur le point de s'abattre.

La GTD sera proposée en six couleurs standard que chacun pourra choisir. Pour ceux qui souhaitent quelque chose de spécial, Ford propose en option la "palette de couleurs étendue" qui ouvre la voie à des milliers de teintes différentes. L'une d'entre elles, la délicieuse teinte Indulgent Blue, sera exposée à Goodwood. Mais les amateurs de Mustang fortunés qui veulent vraiment une voiture unique peuvent aller encore plus loin en choisissant l'option de "verrouillage de la palette de couleurs étendue exclusive".

En bref, si un acheteur souhaite une domination totale d'une couleur spécifique, il peut l'obtenir en payant un peu plus cher. Quel supplément ? Nous ne le savons pas et, franchement, nous serions surpris que Ford communique le prix. De plus, nous serions également surpris s'il n'y avait pas au moins quelques personnes aux poches bien garnies qui seraient mécontentes de ne pas obtenir la couleur exacte qu'elles désirent. Après tout, il existe peut-être une infinité de nuances de gris, mais il n'y a qu'une seule Mystic.

Mystic est la peinture changeant de couleur utilisée sur la Mustang Cobra SVT 1996 qui incorporait les mêmes colorants que ceux utilisés pour imprimer de l'argent. Aujourd'hui encore, il faut une intervention gouvernementale pour obtenir cette peinture. Nous ne savons même pas si Ford peut l'utiliser sur la GTD, mais s'il y a une occasion de voir des gens riches se battre pour une couleur, c'est bien celle-là.

Il y a aussi Mystichrome, une peinture changeante similaire appliquée à la SVT Cobra 2004. Elle ne contient pas le colorant super-secret et devrait donc pouvoir être utilisée. Pour autant que nous le sachions, il se peut que quelqu'un l'ait déjà verrouillée. Peut-être des coups de poing ont-ils déjà été donnés ?

Une chose est sûre. Les personnes qui veulent une Mustang GTD ne manquent pas. Ford a reçu plus de 7 500 demandes de la part d'acheteurs américains et canadiens, désireux d'obtenir l'une des quelques 1 400 voitures dont la production est prévue au cours des deux prochaines années. Cette voiture fait l'objet d'un véritable battage médiatique. Il ne reste plus qu'à voir si elle tient ses promesses.