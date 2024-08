Ford a publié un communiqué pour nous rappeler qu'il y a encore un nombre impressionnant de voitures sur la route équipées d'airbags Takata défectueux. Le constructeur automobile a émis aujourd'hui un avis de ne pas conduire pour environ 765 000 voitures dans le monde, dont 374 300 aux États-Unis. D'après les dossiers de l'entreprise, ces véhicules sont encore équipés d'anciens airbags potentiellement dangereux.

Les voitures et les SUV classiques comme la Fusion et l'Edge font partie de ce groupe, mais des voitures plus rares comme la Ford GT de première génération ont également besoin de nouveaux airbags. Voici les véhicules qui, selon Ford, doivent encore faire l'objet d'un rappel.

Airbags conducteur et passager :

2004-2006 Ford Ranger

2005-2014 Ford Mustang

2005-2006 Ford GT

Airbags passager :

2006-2012 Ford Fusion / Mercury Milan / Lincoln MKX / Lincoln Zephyr

2007-2010 Ford Edge / Lincoln MKX

2007-2011 Ford Ranger

Mazda a également émis un avis de ne pas conduire certains modèles, identifiant environ 83 000 véhicules aux États-Unis.

Airbags conducteur et passager :

2004-2006 B-Series Pickup

2003-2008 Mazda6

2006-2007 Mazdaspeed6

2004-2008 Mazda RX8

Airbags passager:

2007-2009 B-Series Pickup

2007-2012 Mazda CX-7

2007-2015 Mazda CX-9

2009-2013 Mazda6

2004-2006 Mazda MPV

2009-2011 Mazda RX8

Le scandale des airbags Takata remonte à plus de dix ans. Il a débuté en 2013 avec le rappel de 3,6 millions de voitures, mais ce n'était que la proverbiale partie émergée de l'iceberg. Takata était un fournisseur majeur d'airbags pour l'industrie automobile mondiale, et lorsque les choses se sont tassées, plus de 100 millions de véhicules de nombreuses marques ont été rappelés. Takata a fait faillite, plusieurs dirigeants ont été inculpés et des personnes ont été blessées - des centaines de blessures et au moins deux douzaines de décès ont été signalés.

Les problèmes liés aux gonfleurs de ces airbags peuvent envoyer des éclats de métal à travers le véhicule lors d'un accident. Ford et Mazda conseillent aux propriétaires des véhicules concernés de se rendre immédiatement chez leur concessionnaire pour faire installer gratuitement des airbags de remplacement.