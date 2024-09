Au début de l'année, Brad Keselowski a piloté une Ford Mustang NASCAR arborant une livrée rendant hommage à l'emblématique Castrol TOM'S Supra des années 1990. L'équipe australienne de Supercars Tickford Racing a pensé que c'était une bonne idée. Une fois de plus, il est un peu étrange de voir cette livrée sur une Mustang, mais cela fonctionne.

Bien sûr, il y a déjà eu des Mustang aux couleurs de Castrol, mais cette livrée s'inspire directement de celle de l'ancienne Supra. C'est ce qu'affirme Tickford Racing. Mais Castrol est un sponsor de l'équipe, et c'est la livrée la plus emblématique de la marque.

"Le design était fantastique sur la Ford Mustang NASCAR de Brad Keselowski cette année, et je pense qu'il est tout aussi beau sur la Mustang Supercar de Tickford", a déclaré le pilote Thomas Randle dans un communiqué.

Castrol a longtemps sponsorisé les programmes de sport automobile de Toyota, avec ses voitures du Championnat du monde de rallye des années 1990 parées de vert et de rouge, et la Supra GT500 arborant le schéma emblématique dans le championnat japonais de voitures de grand tourisme jusqu'à ce que le partenariat prenne fin en 2001. Les jeuxGran Turismo ont fait de la Celica GT-Four et de la Supra GT500 des icônes mondiales.

Tickford Racing a même réalisé une vidéo amusante dans laquelle Randle démarre le jeu Gran Turismo® original et sélectionne cette Mustang Castrol avant de passer à un clip de la voiture en train d'être testée dans la réalité.

La Mustang n°55 portera cette livrée lors du Sandown 500 de ce week-end, qui se déroulera sur le circuit de Sandown, juste à côté de Melbourne. Nul doute qu'elle sera très appréciée des fans.