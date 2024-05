La course automobile a donné naissance à quelques livrées emblématiques au cours des dernières décennies. Gulf, Rothmans et Martini sont quelques-uns des plus grands noms. Bientôt, les fans de NASCAR pourront admirer un design Castrol traditionnel. L'écurie Roush Fenway Keselowski Racing a annoncé qu'elle utiliserait la livrée Castrol TOM's Toyota Supra sur sa Ford Mustang lors de la course de Darlington à la fin du mois.

Cela peut apparaître comme un sacrilège, mais Castrol sponsorise actuellement la Ford de Brad Keselowski. Il a choisi le design rétro dans une vidéo postée sur X (anciennement Twitter), se souvenant de ses courses dans Gran Turismo®. Il a préféré la livrée Castrol de TOM à la John Force Castrol Special, dont il a noté que le design était similaire à celui de la voiture de l'année dernière, et à la Castrol GTX stock car de Casey Atwood.

La Toyota Supra de Castrol TOM a fait son entrée dans le JGTC en 1995 en arborant les couleurs vertes, rouges et blanches désormais légendaires et facilement identifiables. La voiture a remporté le championnat en 1997 et 1999 avant que Castrol ne mette fin à son contrat de sponsoring avec l'équipe en 2001.

Depuis plusieurs années, Darlington Raceway encourage les équipes à arborer des livrées d'époque sur la piste, et il y aura d'autres voitures arborant des designs vintage aux côtés de Keselowski tout au long du week-end. La Chevrolet n°5 de Kyle Larson portera une livrée rouge, jaune, verte et blanche en hommage à Terry Labonte, tandis que la Ford n°4 de Stewart-Hass Racing arborera une livrée de Richard Childress datant de 1998.