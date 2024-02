Muniz pilotera la Ford Mustang n°35 de Joey Gase Motorsports lors de ce qu'il espère être ses débuts en NASCAR Xfinity Series à Daytona.

Il n'est pas inscrit à l'épreuve et devra se qualifier pour y participer. Ce sera la première de plusieurs courses NXS attendues pour Muniz cette année. Ford Performance sponsorisera sa participation.

Le célèbre acteur américain s'est fait connaître pour son rôle dans la sitcom "Malcolm in the Middle", qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards et deux aux Golden Globe Awards. Depuis, il est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision.

Âgé de 38 ans, il s'est toujours passionné pour la course automobile et a tenté d'entrer dans le monde des circuits au milieu des années 2000. Il a passé trois ans dans la série Champ Car Atlantic, se hissant jusqu'à la quatrième place et terminant la saison 2009 à la neuvième place du championnat.

En 2023, il est entré dans le monde des stock-cars en participant à plein temps à la série ARCA Menards. Il a terminé sa saison de débutant à la quatrième place du championnat, avec un top 5 et 11 top 10 en 20 départs. Son meilleur résultat a été obtenu au Michigan, où il a terminé cinquième.

L'an dernier, la voiture n° 35 était pilotée par Gase et Patrick Emerling. Son meilleur résultat a été obtenu avec Gase au volant, en terminant neuvième à Talladega.

"J'ai beaucoup de chance de bénéficier du soutien indéfectible de Ford et de Ford Performance tout au long de mon parcours en NASCAR, et je suis à la fois très humble et très excité de faire équipe avec Joey Gase Motorsports pour tenter de faire mes débuts en NASCAR Xfinity Series le week-end prochain à Daytona International Speedway", a déclaré Muniz dans un communiqué de presse.

Gase a ajouté : "Joey Gase Motorsports est fier d'accueillir Frankie dans son équipe. Il ne fait aucun doute qu'il apporte beaucoup d'attention à notre équipe et à la NASCAR Xfinity Series, mais au cours des deux dernières semaines, je n'ai jamais vu un pilote aussi déterminé et concentré que Frankie."

"Il sera un atout pour notre programme cette saison, et j'ai hâte de le rejoindre en tant que coéquipier dans notre voiture n°53 du National Crime Prevention Council à Daytona."