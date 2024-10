Nous sommes très proches de la présentation de la nouvelle Renault 4, dont la date est fixée au Mondial de l'Automobile de Paris 2024. En attendant, la nouvelle petite voiture électrique se montre dans les premières photos officielles. Quelques petits détails de la carrosserie sont montrés, créant une sorte de puzzle qui donne une idée du style général.

Un style fortement ancré dans le passé, puis interprété de manière moderne. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Renault 5 E-Tech Electric. Mais regardons en détail tous les indices en notre possession.

Un concept standardisé

Dérivée du 4EVER Trophy, la nouvelle Renault 4 semble laisser de côté, comme on pouvait l'imaginer, tous les excès du concept présenté en 2022, tout en conservant de nombreux détails stylistiques. Cela commence par la calandre fermée avec le logo Renault éclairé au centre. Aucun phare n'est visible, mais ils devraient conserver le dessin circulaire, rendu par plusieurs segments lumineux, du concept.

Renault Nouvelle Renault 4 E-Tech Electric, la face avant

A l'arrière, les points de contact entre la nouvelle Renault 4 et le 4EVER Trophy semblent beaucoup plus prononcés, encore une fois au niveau des blocs optiques, développés verticalement et en forme de "O", en partie similaires à ceux de la Fiat 500X. L'aileron arrière est conservé, pour surmonter une lunette arrière presque verticale, afin de ne pas compromettre la capacité du coffre.

Il est encore trop tôt pour parler des dimensions de la nouvelle Renault 4. La 4EVER Trophy mesurait 4,06 mètres de long et la version de série pourrait conserver la même mesure, se positionnant ainsi un cran au-dessus de la nouvelle Renault 5, qui mesure 3,92 mètres. L'intérieur devrait s'en inspirer, du moins en ce qui concerne l'agencement de la planche de bord, en privilégiant une utilisation encore plus rationnelle de l'espace.

Renault Nouvelle Renault 4 E-Tech Electric, l'arrière

Il en va de même pour les moteurs : Renault 4 et Renault 5 partageront la même plateforme et les mêmes groupes motopropulseurs. Dans un premier temps, il est probable que seul le moteur de 150 ch avec une batterie de 52 kWh soit disponible, avant d'être rejoint plus tard par un moteur moins puissant. Il ne reste plus qu'à attendre le Mondial de l'Automobile de Paris 2024 pour connaître tous les détails.