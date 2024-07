Longueur : 3,990 mètres

: 3,990 mètres Largeur : 1,760 mètre

: Hauteur : 1,570 mètre

: Empattement : n.d. mm

Compartiment à bagages : 361/n.d. litres

La Fiat Grande Panda a été dévoilée le 11 juillet 2024, à l'occasion du 125e anniversaire du constructeur italien. Il s'agit d'une voiture à hayon du segment B de moins de quatre mètres de long, plus longue que la Panda, par rapport à laquelle elle dispose également d'un plus grand coffre.

Disponible avec une motorisation 100 % électrique et avec le système mild hybrid, elle dispose d'un intérieur rationnellement conçu avec plusieurs solutions utiles pour la vie de tous les jours. Voyons maintenant quelles sont ses dimensions.

Fiat Grande Panda, les dimensions

Les proportions de la nouvelle Fiat Grande Panda sont celles d'une voiture à hayon du segment B, avec une position légèrement surélevée qui la rapproche du monde des petits SUV et des crossovers (vous vous souvenez de la Sisley des années 1990 ?).

La carrosserie a des formes plutôt massives et carrées et une longueur de seulement 3,99 m, une largeur de 1,75 m et une hauteur de 1,57 m, des valeurs qui lui permettent d'offrir beaucoup d'espace aux occupants et aux bagages, comme nous le verrons dans un instant.

Fiat Fiat Grande Panda (2024), l'arrière

Fiat Grande Panda, habitabilité et coffre à bagages

Comme nous l'avons dit, l'intérieur de la nouvelle Fiat Grande Panda est spacieux pour une voiture du segment B, ce qui est possible grâce au design régulier de la carrosserie et à la plateforme conçue, également, pour les modèles électriques.

L'ambiance, en particulier, est pleine de détails qui renforcent l'atmosphère, dont beaucoup sont de forme ovale pour rappeler la piste de course sur le toit du Lingotto de Turin, et il ne manque pas de compartiments de rangement de taille généreuse, comme le cockpit avant de 13 litres (presque un record).

Fiat Grande Panda (2024), l'habitacle avant Fiat Fiat Grande Panda (2024), habitabilité arrière

La nouvelle Fiat Grande Panda se distingue en particulier par son volume de coffre qui, comme nous l'avons dit, atteint 361 litres en configuration cinq places avec les sièges arrière utilisés, une valeur assez élevée pour le segment et bien supérieure à celle de la Panda produite à Pomigliano d'Arco (225 litres seulement).

Fiat Grande Panda, des concurrents aux dimensions similaires

Si l'on prend comme référence la longueur de 3,99 mètres et le segment B, les alternatives à la nouvelle Fiat Grande Panda sont nombreuses. La première est sans aucun doute la nouvelle Citroën C3, avec laquelle le modèle italien partage le châssis et le design, mais pas seulement.

En effet, en élargissant le champ, on trouve également la Suzuki Ignis, la Toyota Aygo X et la Fiat Panda. À l'avenir, la nouvelle Hyundai Inster, qui devrait faire ses débuts dans les prochains mois, viendra également s'ajouter à la liste. Enfin, en élargissant encore notre champ de vision (surtout en termes de taille), nous pouvons également considérer la Dacia Sandero.