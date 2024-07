Toyota construit une nouvelle voiture de course. Nous avons vu le premier concept GR GT3 au Tokyo Auto Salon en 2022, et toutes les vidéos d'espionnage et les images de brevets ont depuis donné un aperçu d'un véhicule très similaire à ce concept original. Mais elle ne se limitera pas à la piste. Toyota proposera également une version routière de la GR GT3 qui portera probablement un badge Lexus lorsqu'elle entrera en production.

Toyota ne fournit pas beaucoup de détails sur la nouvelle voiture de course ou sur son équivalent routier. La société a publié un calendrier, mais malheureusement, nous ne verrons pas cette voiture sur la route de sitôt. La voiture de course ne fera probablement pas ses débuts avant 2026, et la version routière sera présentée un an ou plus après.

Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Toyota a donné des indices subtils au cours des derniers mois, ce qui signifie que la voiture n'est pas complètement inconnue. Nous avons rassemblé autant de détails que possible. Voici tout ce que vous devez savoir sur la future Toyota GR GT3.

Quel sera son nom ?

Le nom GR GT3 provient du concept Toyota 2022, mais le nom officiel de la voiture pourrait changer lors de son lancement. La voiture de route pourrait porter un badge Lexus, bien que rien ne soit figé, et il n'est pas clair si elle servira de remplacement direct à l'actuelle RC ou si elle arrivera en tant que nouveau modèle dans la gamme. L'actuelle RC a été commercialisée au début de l'année 2015 et il est grand temps de la relooker.

À quoi ressemblera-t- elle ?

Toyota GR GT3 Sports Car Rendering by Motor1

Les vidéos d'espionnage et les images des brevets (illustrées ci-dessous) montrent un coupé long et élégant similaire au concept GR GT3. Les véhicules d'essai présentés dans ces vidéos présentaient des ouvertures massives dans le pare-chocs inférieur avec des séparateurs agressifs, des déflecteurs, des ailes et une énorme prise d'air sur le capot avec des radiateurs - tout ce qu'il faut pour s'amuser sur la piste.

Les images du brevet, découvertes en juin 2022, ne mentionnent pas directement la GR GT3. Mais il est difficile de ne pas croire qu'elles préfigurent le modèle de production. Il ressemble à ce que l'on pourrait attendre d'une version homologuée du concept.

La voiture conserve le splitter avant et la prise d'air du capot, qui sont beaucoup moins agressifs. Le grand aileron de la voiture de course n'apparaît pas dans le brevet, mais la voiture est dotée d'un diffuseur arrière important, de feux arrière aux accents triangulaires et de bouches d'aération rappelant la LFA.

Elle est également longue, avec l'habitacle repoussé sur la carrosserie juste devant les roues arrière. De profil, elle ressemble à une Mercedes-AMG GT avec un toit écrasé et un kit de carrosserie. Les ailes avant massives, dotées d'évents, semblent abriter des sorties d'échappement latérales.

Le rendu illustré ici imagine ce à quoi la GR GT3 pourrait ressembler lorsqu'elle arrivera sur la route.

Quelle sera la motorisation de la GR GT3 ?

Toyota n'a donné aucun indice sur ce qui pourrait équiper la GT3. Cependant, une récente vidéo d'espionnage a capturé le bruit d'échappement de la voiture, et il ressemble à s'y méprendre à un V8, du moins sur la piste. Il pourrait s'agir d'une évolution du moteur V8 atmosphérique de 5,2 litres qui équipe la Lexus RC F GT3 et qui développe plus de 500 chevaux.

La Lexus RC F que vous conduisez tous les jours est également équipée d'un moteur V8 atmosphérique, mais sa cylindrée n'est que de 5,0 litres et sa puissance de 472 chevaux. Cette puissance est suffisante pour permettre à la RC F Track Edition d'atteindre les 100 km/h en 3,9 secondes, mais on ne sait pas encore si un V8 équipera la voiture de série. Il y a en tout cas assez de place devant le pare-brise pour en accueillir un.

Alors que la version F de la voiture sera probablement équipée d'un moteur à combustion pure (et, espérons-le, de huit cylindres), les versions plus modestes du modèle pourraient adopter des moteurs plus petits, voire des systèmes hybrides. Lexus propose la RC 2024 avec un moteur quatre cylindres turbocompressé de 241 ch et un V6 atmosphérique de 3,5 litres de 260 ch. Mais tout dépend de la place qu'occupera la voiture dans la gamme.

Quand la GR GT3 fera-t-elle ses débuts ?

Le président de Toyota Racing, David Wilson, a laissé entendre plus tôt cette année que la voiture de course GR GT3 pourrait faire ses débuts aux 24 heures de Daytona en janvier 2026. Mais la voiture de route n'apparaîtra que plus tard.

La voiture de sport estampillée Lexus est l'une des raisons pour lesquelles nous ne verrons pas la GR GT3 en course avant 2026. Elle devait être prête pour la saison 2025, mais Toyota a dû la retarder d'un an en raison d'obstacles dans le développement de l'homologation du modèle de route. Nous nous attendons à ce que Toyota la présente entre le milieu et la fin de l'année 2025, avant de la commercialiser l'année suivante.