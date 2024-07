La Toyota GR Corolla est l'une des meilleures voitures à hayon du marché. Elle est équipée d'un moteur trois cylindres turbocompressé de 300 chevaux, d'une transmission intégrale et d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Mais il se pourrait qu'elle ne soit plus uniquement manuelle très longtemps.

Des documents divulgués montrent ce qui semble être une option automatique à huit vitesses pour la Corolla GR en 2025. Les documents, publiés à l'origine sur le forum GR Corolla, montrent un modèle "Premium AT" équipé de la supposée boîte automatique à huit rapports avec palettes de changement de vitesse. Une boîte manuelle à six vitesses est toujours proposée de série sur les versions Core et Premium.

D'ailleurs, il serait logique d'ajouter une boîte automatique à la gamme Corolla GR. La GR Yaris d'outre-mer, qui partage son moteur 1,6 litre avec la GR Corolla, a reçu l'année dernière une "transmission automatique directe" à huit rapports. Il est important de souligner que cette boîte de vitesses n'a ajouté que 40 livres au poids à vide. Proposer cette option aux États-Unis pourrait ouvrir la Corolla GR à davantage d'acheteurs sans pénalité de poids significative.

Avec la boîte automatique, la Corolla GR bénéficiera également d'un couple plus élevé. Le modèle de base actuel produit 273 livres-pieds (soit 370 Nm de couple) avec la boîte manuelle à six vitesses, tandis que le modèle haut de gamme Morizo produit 295 livres-pieds (soit 400 Nm de couple). Mais les documents font état de 295 livres-pieds pour l'ensemble du modèle avec la boîte automatique, ce qui correspond à la boîte à huit vitesses de la Yaris GR.

2024 Toyota GR Yaris Intérieur

Nous avons contacté Toyota, mais l'entreprise n'a pas encore dévoilé le moindre détail. Un porte-parole du constructeur a déclaré à Motor1 : "Nous n'avons rien à annoncer pour le moment". Si les rumeurs d'une Corolla GR automatique sont vraies, nous nous attendons à ce que la voiture à hayon fasse ses débuts avant la fin de l'année, avant d'être commercialisée au début de l'année 2025.