Toyota travaille depuis plus d'un an sur une nouvelle transmission automatique pour ses voitures de sport. Début 2022, une GR Yaris à deux pédales a fait son apparition au Toyota Gazoo Racing Rally Challenge organisé au Japon. Peu après cette première sortie, le constructeur japonais a annoncé son intention d'accélérer le développement. Elle a été testée récemment, en septembre, lors d'un événement organisé dans le cadre de la Super Taikyu Serie. Elle n'est pas encore disponible à la vente, mais Akio Toyoda laisse entendre que l'attente en vaudra la peine.

DAT, la future boîte de vitesses automatique

Dans le cadre de la même interview accordée au magazine Toyota Times, au cours de laquelle il a laissé entendre que la Celica allait renaître, Akio Toyoda, ancien président de Toyota et désormais président du conseil d'administration de l'entreprise, a fait l'éloge de la future boîte de vitesses. Connue sous le nom officiel de "Direct Automatic Transmission", la nouvelle DAT "changera la donne pour les boîtes automatiques". Cependant, il est probable qu'elle ne sorte pas de sitôt, car l'ancien PDG de Toyota a déclaré qu'il restait encore de nombreux obstacles à surmonter.

"Je veux vraiment que cela se produise et que de nombreuses personnes conduisent ces voitures. Par exemple, ceux qui ne conduisent que des voitures automatiques pourraient s'adonner aux sports mécaniques. Ils pourront découvrir les différents sons et la sensation de rétrograder et de monter les rapports." - Akio Toyoda - Président du conseil d'administration de Toyota

Toyota GR Yaris (2020)

La transmission manuelle ? Une perte de temps

Akio Toyoda dit qu'il perd un temps précieux lorsqu'il passe les vitesses dans la voiture de course GR Yaris avec la transmission manuelle. Il affirme que ce ne serait pas le cas avec une version équipée d'un système automatique. Avec le DAT, "il n'y a pas de perte de temps lors des changements de vitesse" et il peut se concentrer sur l'accélération, le freinage et la direction.

Il est encore trop tôt pour savoir si Toyota a l'intention de proposer le DAT sur d'autres modèles de la marque GR. Pour rappel, la GR 86 est disponible en option avec une boîte automatique à six rapports, tandis que la GR Corolla est exclusivement équipée d'une pédale d'embrayage. La Supra GR peut être équipée d'une boîte de vitesses à huit rapports conçue par ZF mais adaptée au coupé basé sur la BMW Z4.