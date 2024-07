Toyota a relancé l'emblématique Supra avec un moteur six cylindres en 2019. Deux ans plus tard, la société a proposé un modèle quatre cylindres d'entrée de gamme et il était sacrément bon. Mais avec les nouvelles modifications du constructeur à la gamme Supra pour l’année modèle 2025, le modèle à quatre cylindres est désormais introuvable.

La société a confirmé, vendredi dernier, que sa Supra d’entrée de gamme serait abandonnée après seulement trois ans. Un porte-parole a déclaré à Motor1 que "Oui, le quatre cylindres ne fera plus partie de notre gamme." Et on ne peut pas dire que nous sommes choqués.

Des ventes inquiétantes ?

La Toyota Supra ne s'est pas très bien vendue, en 2023, avec seulement 2 652 exemplaires écoulés, alors que d'autres voitures de sport ont connu des hausses. Bien que Toyota ne détaille pas les ventes de Supra par finition ou par moteur, on peut imaginer que le modèle à quatre cylindres était le moins bon des deux.

Celle-ci est équipée d'un moteur turbocompressé de 2,0 litres qui développe 255 chevaux et 400 Nm de couple. Il est exclusivement associé à une transmission automatique à huit vitesses et cela propulse la Toyota de 0 à 100 km/h en 5,0 secondes environ. On a connu plus rapide, mais c'est loin d'être lent.

Le règne du six cylindres

La gamme Supra se compose désormais uniquement du modèle à six cylindres. La gamme 2024/2025 est proposée en versions 3.0 et 3.0 Premium, avec son moteur en ligne turbocompressé de 3,0 litres qui développe toujours 382 chevaux et près de 500 Nm de couple. Vous pouvez l'obtenir avec une boîte automatique à huit vitesses ou une boîte manuelle à six vitesses, et elle vous amènera à 100 km/h en environ 3,9 secondes avec la boîte automatique ou 4,2 secondes avec la boîte manuelle.