L'une des plus incroyables supercars japonaises est sur le point de voir le jour. Il s'agit de la version de production (et de route) de la Toyota GR GT3, le concept présenté en 2022 au Tokyo Motor Show.

Après s'être présenté pour la première fois au salon japonais, le prototype a déjà pris la piste à plusieurs reprises pour entamer une série de tests qui le conduiront à faire ses débuts aux 24 Heures du Mans en 2026. De la voiture de course naîtra un modèle " commercial " qui pourrait être de marque Toyota ou Lexus.

Une véritable "Batmobile"

Notre rendu est basé à la fois sur le concept original et sur le prototype repéré dans plusieurs vidéos d'espionnage récentes. Sans compter que des dessins techniques et des brevets déposés par Toyota ont également fait surface en 2022.

Bref, les "indices" ne manquent pas pour imaginer cette supercar. Certes, les formes ne passent pas inaperçues, avec un capot très long et des phares développés horizontalement qui rappellent ceux des Toyota les plus récentes, dont la Prius.

Les passages de roue musclés dérivés de la course automobile accueillent des pneus très larges (d'une section d'au moins 275-295 par 20-21" de diamètre), tandis qu'à l'arrière, on trouve un aileron fixe démesuré et un extracteur en fibre de carbone. Reste à savoir si cette Toyota GR GT3 sera aussi extrême de série ou si des packs esthétiques et aérodynamiques spécifiques devront être ajoutés.

Toyota GR GT3, le rendu de Motor1.com

Spéculations sur le moteur : du 6 cylindres BMW au V8 biturbo

En ce qui concerne le moteur, la présence d'échappements latéraux et les vidéos d'espionnage ont catégoriquement exclu une version entièrement électrique, du moins dans un premier temps. En revanche, il reste à savoir si la Toyota sera une hybride rechargeable ou si elle adoptera exclusivement un moteur à essence.

Sur ce dernier point, plusieurs hypothèses sont émises. Certains parlent d'une version évoluée et améliorée du 3.0 straight-six de la GR Supra, le même moteur que celui utilisé dans la BMW M3 Competition de 510 ch. D'autres, en revanche, évoquent un V6 biturbo ad hoc, voire un V8 biturbo.

Pour en être certain ou en savoir plus, il faudra attendre encore un peu, le modèle de série devrait faire ses débuts en 2027, un an après les débuts de la GT3 au Mans.