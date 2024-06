Toyota a prévu quelque chose de très spécial pour le salon SEMA, de cette année, à Las Vegas. Le constructeur nippon est en train de concevoir une GR86 unique qui utilisera le moteur trois cylindres turbocompressé et le groupe motopropulseur à traction intégrale de la GR Corolla.

Le photographe professionnel et YouTuber, Larry Chen, a réussi à avoir un aperçu de la construction en cours, en publiant une longue vidéo examinant tout le travail effectué sur cette voiture très spéciale.

Chen s'est entretenu avec Mike Chang, d'Evasive Motorsports, qui a déclaré que Toyota avait contacté son atelier de préparation pour construire la voiture. Selon Chang, la marque japonaise souhaitait rendre hommage à ses voitures de rallye du passé, comme sa Celica GT4 des années 1990. Plus précisément, Toyota a demandé à Evasive Motorsports de créer une interprétation moderne de cette voiture.

Et quelle meilleure façon de transformer la GR86, en un hommage au rallye, qu'avec le groupe motopropulseur de la GR Corolla ? Chang affirme que la nouvelle version conservera la boîte de vitesses manuelle à trois cylindres et six vitesses G16-GTS de la Corolla, ainsi que le reste de la transmission. Le tout dans une voiture qui pèsera environ 180 kg de moins et vous aurez la recette pour vous amuser.

Mais comme la GR86 n’a jamais été conçu pour être à traction intégrale, cet échange n’est pas vraiment simple. Chang's a fait appel à Eimer Engineering pour l'aider à modifier le châssis avec des éléments tels que de nouveaux supports de moteur, de transmission et de différentiel pour accepter la transmission de la GR Corolla.

Des modifications ont été apportées au cadre pour garantir que les arbres de transmission avant seront dégagés. Et n'oubliez pas la suspension, qui nécessite des moyeux modifiés et des pièces personnalisées pour s'adapter parfaitement aux quatre demi-arbres de la GR Corolla et à la géométrie de la GR86. Nous avons hâte de voir le produit fini, en novembre.