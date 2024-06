C'est très dommage pour nos voisins allemands mais c'est pourtant vrai ! La Subaru BRZ sera bientôt retirée du marché dans ce pays. Mais en guise d'adieu, il existe un modèle spécial...

La Subaru BRZ est désormais disponible en Allemagne dans sa "Final Edition" exclusive. Les points forts de l'équipement, tels que les jantes légères en peinture "Race Gold" (Or de Course), visent à conférer au 2+2 places un caractère particulièrement sportif et vous rappelle inconsciemment les temps véritablement dorés de la WRX-STI.

Galerie: Subaru BRZ "Édition Finale" (2024)

La deuxième génération de la Subaru BRZ, présentée en édition limitée il y a un peu plus d'un an, a suscité un énorme enthousiasme parmi les fans de la marque japonaise à transmission intégrale. Une configuration de voiture de sport classique avec un moteur boxer à l'avant et une transmission à l'arrière, des caractéristiques de conduite légères et des dimensions compactes et le tout à des prix (relativement) abordables.

Après que la première édition de la nouvelle génération de modèles soit déjà épuisée, environ 300 unités supplémentaires sont désormais disponibles chez les partenaires allemands de Subaru y compris cette "Final Edition" avec des caractéristiques résolument sportives telles que les jantes légères "OZ Racing Ultraleggera".

Subaru BRZ "Final Edition" (2024)

Un choix de roi pour la boîte de vitesses

Comme chez sa cousine presque identique, la Toyota GR86, la propulsion dynamique est assurée par un moteur boxer, à quatre cylindres, de 2,4 litres qui développe 234 ch et un couple maximal de 250 Nm, disponible à 3 700 tours. La puissance est transmise soit par une transmission manuelle à six vitesses, soit par une transmission automatique sportive à six vitesses.

À l’intérieur, les sièges sport profilés avec revêtement en cuir assurent le meilleur soutien pour une conduite dynamique. Un cockpit numérique de sept pouces, personnalisable, fournit au conducteur toutes les informations nécessaires. L'écran tactile de huit pouces du système d'infodivertissement et audio sert d'élément de commande central qui, outre la radio numérique DAB+, six haut-parleurs et deux ports USB, comprend également l'intégration des smartphones via Apple CarPlay et Android Auto.

Les prix de l'Édition Finale commencent à 41 990 euros pour la version à transmission manuelle tandis que la version à transmission automatique est disponible à partir de 44 990 euros. Cinq finitions de peinture extérieure sont disponibles, dont des couleurs métallisées et nacrées.