La Toyota GR Corolla est l'une des voitures les plus tendances du moment. Elle est dotée d'une puissance de 300 chevaux et d'une transmission intégrale, mais une nouvelle vidéo montre comment l'une d'entre elles s'est transformée en torche.

Le moteur de la Corolla GR explose dès les premières secondes de cette vidéo, partagée par Wolf and Tiger sur YouTube. Le conducteur remarque d'abord la fumée noire qui s'échappe de l'arrière et la fumée blanche qui s'échappe dans l'habitacle, puis il fait traverser à la voiture à hayon trois voies de circulation jusqu'à l'accotement. Il gare la voiture, ouvre le capot, sort, constate l'incendie et saisit immédiatement son téléphone pour appeler les secours.

De la fumée s'échappe du compartiment moteur avant que les flammes n'apparaissent (vers la cinquième minute de la vidéo). Environ 30 secondes plus tard, le moteur turbocompressé de 1,6 litre à trois cylindres s'éteint, ce qui alimente les flammes. Le feu prend de l'ampleur au cours des minutes suivantes, enflammant le dessous du capot avant qu'il ne se referme.

Nous avons droit à une vue unique de ce brasier depuis l'intérieur de la voiture, où une caméra montée en hauteur sur le pare-brise a enregistré l'incident (et y a survécu). Le feu enveloppe rapidement l'avant de la voiture, projetant des morceaux du capot dans l'air et sur le pare-brise, qui finit par se fissurer sous l'effet de la chaleur. Pendant tout ce temps, nous entendons d'étranges bruits de claquement et d'éclatement dus à la chaleur, alors que la Toyota meurt lentement. La vidéo se termine juste au moment où les flammes atteignent le bas du pare-brise, avec les bruits des pompiers qui arrivent.

La photo à la fin de la vidéo révèle des dégâts considérables. L'avant de la Toyota est complètement cuit. Le pare-chocs, le capot et les phares ont disparu, laissant apparaître le moteur et le châssis noueux. Le pare-brise s'est effondré, exposant l'intérieur aux flammes et à l'eau nécessaire pour les éteindre. La voiture semble être totalement détruite et heureusement, il semble que personne n'ait été blessé.

Les incendies de voitures sont dangereux en raison de la rapidité avec laquelle ils peuvent se propager, et cette vidéo montre qu'un incendie peut engloutir un véhicule en quelques minutes.