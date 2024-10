Quel sera l'avenir de Renault ? L'électrique bien sûr, mais l'hydrogène reste une piste que le constructeur français souhaite explorer en profondeur. Une technologie qui a figuré dans divers concepts exposés ces dernières années et qui est prête à revenir au Mondial de l'Automobile de Paris 2024.

Le Renault Embleme fera ses débuts lors de l'événement français, un concept élégant montré aujourd'hui à travers les premières photos officielles, complet avec toutes les informations techniques.

Pour le salon de la maison

Basé sur la plateforme AmpR Medium, le Renault Embleme combine des lignes tendues et sportives avec un groupe motopropulseur nouvellement développé. Avec une longueur totale de 4,80 mètres et un poids plume de seulement 1 750 kg, il représente, selon l'entreprise, sa volonté de continuer à investir dans les segments C et supérieurs, donc aussi dans ceux dédiés aux familles nombreuses et aux longs trajets.

Renault Emblèmes de Renault 2024

C'est précisément l'idée des longs trajets qui a donné le feu vert à la conception de son groupe motopropulseur particulier, véritable star du projet. L'Embleme est en effet propulsé par un moteur électrique de 160 kW (217 ch), alimenté par un pack de batteries de 40 kWh, dédié aux trajets quotidiens en ville. Lorsque les trajets s'allongent, une pile à combustible de 30 kW entre en jeu, alimentée à son tour par un réservoir d'hydrogène de 2,8 kg.

L'autonomie totale déclarée par Renault est de 1 000 km, une valeur "psychologique" significative pour quiconque achète aujourd'hui une voiture pour transporter toute la famille.

Renault Emblèmes de Renault 2024 Renault Renault

Un défi ambitieux

Le défi le plus important de ce projet, selon Renault, était de réduire autant que possible, avec les 20 partenaires impliqués dans la conception, son empreinte carbone sur l'ensemble de son cycle de vie (du berceau à la tombe), ce qui a été réalisé grâce à un travail approfondi sur l'efficacité énergétique et aérodynamique.

Selon Renault, l'Embleme parvient à émettre 90 % d'équivalent CO2 en moins que les véhicules produits aujourd'hui, soit seulement cinq tonnes entre le moment de la fabrication et celui de la mise à la casse.

On ne sait pas encore s'il deviendra un jour une voiture de série, mais pour en savoir plus, il suffit d'attendre le Mondial de l'Automobile de Paris 2024, qui se tiendra du 14 au 20 octobre.