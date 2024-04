La gamme Bentley Bentayga S s'enrichit de nouveaux ensembles stylistiques. Développés par la division Mulliner, les nouveaux choix esthétiques disponibles pour le SUV britannique sont un hommage aux couleurs de Mère Nature.

Les tons floraux repris par la peinture et les inserts intérieurs rendent le Bentayga encore plus unique dans le panorama des super SUV de luxe, sans sacrifier les performances offertes par le V8 de 550 ch.

Une personnalisation haute en couleur

En commençant par l'intérieur, chaque pack de style intérieur propose des choix de couleurs très distinctifs.

Par exemple, le pack Magenta s'inspire des fleurs violettes de la pivoine, censées représenter l'honneur et le respect, le luxe, la noblesse et la puissance, tandis que le pack Glacier Blue rappelle la fleur de dahlia bleu glacier, souvent associée à la paix et à l'élégance.

Bentley Bentayga S, les nouveaux packs intérieurs

Enfin, les teintes Azimuth Blue évoquent la fleur d'hortensia bleue, associée au calme et à la sérénité, et les teintes Cherry Blossom évoquent les cerisiers en fleurs du Japon, symbole du printemps et du renouveau.

En plus des quatre packs intérieurs, les clients peuvent également demander un pack de style extérieur assorti. Ce pack prolonge le thème de couleur intérieur choisi par un kit de carrosserie spécifique pour personnaliser encore davantage l'allure de leur Bentayga.

Mise à niveau des technologies et des équipements

Outre les packs, Bentley a mis à jour certains équipements du Bentayga pour l'occasion. Parmi les nouvelles fonctions, des sièges figurent le réglage postural et la climatisation automatique des sièges, tandis qu'un système de climatisation amélioré surveille les particules à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture, activant automatiquement le mode "recirculation" si nécessaire. Le système avancé utilise également des données cartographiques pour identifier les tunnels où l'on s'attend à des niveaux de pollution plus élevés.

Bentley Bentayga S

Un nouveau combiné d'instruments pour le conducteur offre un affichage en temps réel de la route et une représentation en 3D des objets. En outre, les fonctions d'aide à la conduite ont été améliorées, notamment l'aide au stationnement intelligente, le stationnement à distance via l'application My Bentley, la visualisation 3D de l'environnement et l'aide d'urgence. Enfin, la moquette de l'habitacle est désormais composée à 100 % de nylon recyclé pour plus de durabilité.