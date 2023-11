La nouvelle Porsche Panamera 2024 en est à sa troisième génération, après que le premier modèle a été présenté en 2009 et que la deuxième version est arrivée en 2016. La berline de la marque allemande sera toujours construite dans l'usine de Leipzig, qui a récemment fêté ses 20 ans, une période au cours de laquelle elle a produit les Porsche Cayenne et Porsche Macan qui ont rejoint les Porsche 911, Porsche Boxster et Porsche Cayman dans la gamme.

Bien qu'elle ne semble pas changer beaucoup à première vue, la Porsche Panamera 2024 incorpore des solutions révolutionnaires, tant sur le plan mécanique que technologique. Spectaculaires sont les nouvelles suspensions, qui rendent les quatre roues totalement indépendantes en supprimant les barres antiroulis et qui, grâce à un système hydraulique alimenté par des pompes électriques, répondent instantanément aux contraintes verticales pour maintenir la voiture à plat au freinage, à l'accélération et dans les virages.

Nouvelle Porsche Panamera : l'extérieur

La nouvelle Porsche Panamera 2024 est une berline cinq portes, car elle dispose d'un hayon pour accéder au coffre, dans une catégorie où la solution la plus courante est un capot arrière qui laisse la lunette arrière en position fixe. Sur la troisième génération de la Panamera, le design change avec une face avant aux formes redessinées pour souligner la largeur de la voiture, afin de caractériser la sportivité d'une telle berline performante.

Porsche Panamera 2024 Porsche Panamera 4S 2021

Les prises d'air gagnent également en largeur, avec une petite fente au-dessus de la plaque d'immatriculation. Toujours pour souligner la présence de la nouvelle Panamera sur la route, le capot avant présente des nervures prononcées qui mettent davantage en valeur les passages de roue et permettent de mieux percevoir la carrosserie depuis le siège conducteur.

Le logo Porsche sur le capot avant peut être coloré ou en noir et blanc. En option, des jantes de 21 pouces avec un mécanisme de fixation monobloc sont également disponibles. L'idée d'élargir visuellement l'apparence de la nouvelle Panamera a également accompagné les designers dans la création des feux arrière minces qui épousent la carrosserie avec un effet sans cadre autour des LED.

La version plug-in de la Panamera (appelée e-Hybrid) est dotée de la Porsche Active Ride, une option qui, selon les termes mêmes de la marque, "offre une gamme sans précédent de confort et de dynamique de conduite".

Il s'agit d'une suspension pneumatique qui utilise des amortisseurs actifs dotés d'une technologie à deux soupapes, chacune étant reliée à une pompe hydraulique à commande électrique. Cela génère un flux dans l'amortisseur en fonction de la demande et est en mesure de "générer des forces entre la carrosserie et les roues d'une manière rapide, très précise et spécifique, en contrecarrant et en compensant presque complètement les forces résultant des irrégularités de la route".

Ainsi, la carrosserie reste toujours à plat, même en cas de freinage, d'accélération ou de virage serré. Et lorsque vous ouvrez la portière pour entrer dans la voiture, la carrosserie se soulève automatiquement et instantanément de 5 centimètres, ce qui rend la tâche beaucoup plus simple.

Nouvelle Porsche Panamera : les dimensions

Si vous étiez fan de la version Panamera Sport Turismo, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous : elle ne sera pas reconduite dans la nouvelle génération. En revanche, si vous appréciez l'espace à l'arrière, la version Executive à empattement allongé continuera d'être proposée.

Et si le design s'inscrit dans la continuité du modèle précédent, qui a si bien fonctionné, il en va de même pour les dimensions et les proportions, qui restent dans la lignée de la Panamera précédente, annonçant 5 052 mm de longueur (5 202 mm pour l'Executive), 1 937 mm de largeur et 1 423 mm de hauteur (1 428 mm pour l'Executive).

Modèle Longueur Largeur Hauteur Porsche Panamera 2024 5,05 m 1,94 m 1,42 m Porsche Panamera Executive 2024 5,20 m 1,94 m 1,43 m

Nouvelle Porsche Panamera : l'intérieur

La nouvelle Porsche Panamera 2024 continue d'avoir cinq portes comme les précédentes générations, et a donc conservé le grand hayon qui offre beaucoup de praticité. L'habitacle conserve également des sièges séparés pour les deux passagers arrière (la voiture est homologuée pour 4 personnes), et une version à empattement long est également prévue pour certains marchés, reconnaissable aux logos sur les côtés.

La nouvelle instrumentation numérique située derrière le volant est dotée d'un écran incurvé de 12,6 pouces. Le compte-tours central n'est plus analogique mais numérique, avec des graphiques inspirés des Porsche du passé, beaux et lisibles.

L'affichage central du système d'infodivertissement et celui dédié au passager avant ont une diagonale de 10,9 pouces, avec une interface de commande tactile. En revanche, les boutons du volant sont restés "physiques", y compris le rotor qui permet de changer les modes de conduite et les réglages relatifs au moteur, à la boîte de vitesses, à la direction, à la suspension, au son et aux commandes électroniques.

Il y a un nouvel éclairage d'ambiance dans l'habitacle et le levier de vitesse a été déplacé, non plus sur la console centrale entre les sièges mais sur le tableau de bord, entre le volant et le système d'infodivertissement.

Nouvelle Porsche Panamera : les motorisations

La plateforme de la nouvelle Porsche Panamera 2024 est une évolution de la MLB du groupe Volkswagen. Le moteur V6 est appelé Panamera 4 et dispose d'un moteur à essence 6 cylindres 2,9 litres de 353 ch et 500 Nm. Le 0 à 100 km/h s'effectue en 4,98 secondes, pour une vitesse de pointe de 270 km/h.

La Panamera Turbo e-Hybrid est une voiture hybride rechargeable équipée d'un nouveau moteur à essence V8 4,0 litres de 680 ch et 930 Nm. Il faut à peine 3,2 s pour passer de 0 à 100 km/h, et la vitesse de pointe est de 315 km/h. Le moteur électrique de cette version hybride rechargeable développe 190 ch et 450 Nm, est refroidi par huile et est intégré dans le carter d'une nouvelle boîte de vitesses automatique à double embrayage PDK à huit rapports, transmettant plus de 900 Nm de couple.

La batterie de la Panamera Turbo e-Hybrid a une capacité de 25,9 kWh et peut être rechargée par un courant alternatif d'une puissance maximale de 11 kW. Lors de la décélération et du freinage, une puissance de régénération électrique de 88 kW peut être atteinte, contribuant à une autonomie déclarée (cycle WLTP) d'environ 50 km sur le modèle actuel à 90 km sur la nouvelle Panamera hybride.

Modèle Moteur Puissance Couple Batterie Autonomie Recharge Porsche Panamera 4 2024 V6 2,9 l 353 ch 500 Nm - - - Porsche Panamera Turbo e-Hybrid 2024 V8 4,0 l 680 ch 930 Nm 25,9 kWh 90 km 11 kW AC

Nouvelle Porsche Panamera : les prix

Pour le moment, Porsche n'a annoncé les prix de la nouvelle Panamera 2024 que pour l'Allemagne. La Panamera démarre à 107 800 euros, la Turbo E-Hybrid à 192 500 euros, avec des livraisons prévues pour mars 2024. Aucune information n'a été donnée sur le coût supplémentaire de la variante Executive et sur sa disponibilité sur tous les marchés.

En revanche, vous trouverez ci-dessous un aperçu des alternatives que le marché offre dans la catégorie de la Panamera, celle des berlines de luxe dont le prix se situe dans une fourchette d'au moins 100 000 euros, mais qui peut également dépasser 200 000 euros dans les versions les plus cossues et les plus puissantes.

Nouvelle Porsche Panamera : les concurrents

Les voitures comparables à la Porsche Panamera ne sont pas seulement des berlines de luxe aux dimensions et à l'équipement similaires. Il faut également tenir compte de l'attitude sportive de ce type de voitures superperformantes. Voici les alternatives à la Porsche Panamera la plus puissante actuellement en vente.