Quatre ans et 20 000 SUV assemblés plus tard, le Lamborghini Urus a récemment fait l'objet d'une mise à jour de milieu de cycle. Le modèle de base a gagné le suffixe "S" pour donner un nouvel Urus développant une puissance diabolique de 666 chevaux. Si vous voulez encore plus de punch, la version hybride ajoutera pas mal de taureaux déchaînés. Nos espions ont aperçu un prototype entièrement camouflé avec un dynamomètre de remorquage.

Les autocollants jaunes haute tension indiquent que l'Urus est équipé d'un groupe motopropulseur hybride. Nous pouvons facilement voir qu'il s'agit de la version hybride rechargeable grâce à un bouchon de carburant sur l'aile arrière gauche.

2024 Lamborghini Urus Hybrid

La logique nous dit que l'Urus hybride deviendra la version haut de gamme, positionnée au-dessus des S et Performante en matière de puissance, de performances et de prix. Un rapport de Car Magazine indique que la puissance combinée pourrait atteindre 820 ch, ce qui en fait une puissance substantielle de 130 ch plus puissante que la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. En ce qui concerne le poids, il en gagnera certainement un peu par rapport à l'Urus S (2 197 kg) et à l'Urus Performante (2 150 kg).

L'utilisation d'une tenue de camouflage complète est exagérée, bien que le pare-chocs avant semble cacher un design différent par rapport aux S et Performante. Un pare-chocs arrière restylé est probablement à l'ordre du jour, ainsi que de nouvelles jantes en alliage et éventuellement de nouvelles couleurs pour que l'hybride puisse se démarquer dans la gamme. À l'intérieur, attendez-vous à de nouveaux rembourrages et garnitures ainsi qu'à des menus d'écran hybrides/électriques dédiés.

Les gens de Sant'Agata Bolognese se sont engagés à électrifier les trois gammes de modèles d'ici 2024, ce qui signifie que l'Urus recevra le traitement PHEV l'année prochaine lorsque nous verrons également le remplacement de l'Aventador par un nouveau V12 combiné à un moteur électrique. La Huracan quant à elle perdra son V10 atmosphérique au profit d'un V8 biturbo avec moteur électrique.