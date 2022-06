Le Lexus RX en est à sa cinquième génération et jamais dans son histoire il n'a apporté autant de nouveautés. Le vaisseau-amiral de la firme japonaise évolue esthétiquement, montrant par la même occasion la voie à d'autres futurs modèles de la marque, tandis que l'intérieur a été complètement repensé.

La gamme est composée de trois moteurs : la nouveauté la plus intéressante, c'est la version hybride rechargeable 450h+ qui associe un quatre cylindres 2,5 litres à cycle Atkinson et la boîte de vitesses à variation continue e-CVT à deux moteurs électriques et à une batterie lithium-ion de 18,1 kWh. L'autonomie annoncée en électrique est de 65 km et la puissance est de 306 ch.

La version 350h est la variante entièrement hybride avec le même quatre cylindres, développant cette fois-ci 245 chevaux. Elle est équipée d'une batterie nickel-métal-hydrure de nouvelle génération, la même que celle qui équipe l'inédite version 500h, la plus puissante de la gamme, qui avec un 4 cylindres 2.4 litres turbocompressé, revendique 371 ch. Le Lexus RX sera produit au Japon à partir d'octobre 2022 et arrivera sur nos routes au début de l'année 2023. Les prix n'ont pas encore été dévoilés.

Une évolution plus qu'une révolution

Concernant la partie esthétique, il s'agit plus d'une grosse évolution qu'une révolution. Dès le premier coup d'œil, le RX est reconnaissable. La calandre évolue légèrement et conserve son dessin en forme de sablier, mais les chromes disparaissent au profit de motifs en losange donnant un effet tridimensionnel plus moderne.

Les optiques, qui bénéficient de la technologie matricielle à LED, ont le droit à une nouvelle signature lumineuse. À l'arrière, le RX fait écho au récent NX avec des blocs optiques qui s'étendent sur toute la largeur.

Les proportions restent similaires à la version précédente, mais sont affinées. Ainsi, bien que la voiture soit aussi longue qu'avant (4,89 mètres), elle possède désormais un porte-à-faux avant plus long et un capot allongé, et son empattement a été étiré de 6 cm (2,85 mètres au total). La hauteur diminue de 1 cm (1,71 mètre) et la largeur des voies augmentées pour une largeur totale de 1,92 mètre (+2,5 cm). Les jantes vont de 19 à 21 pouces.

À l'intérieur, tout change !

Oubliez la complexité de l'intérieur du précédent RX : désormais, comme sur le NX, la plupart des commandes sont intégrées dans le nouvel écran HD de 14 pouces au centre du tableau de bord. Quelques commandes physiques sont conservées pour plus d'ergonomie, mais globalement l'ensemble est bien plus épuré. Lexus propose également un intérieur entièrement revêtu de cuir synthétique, qui s'étend jusqu'au volant et au levier de vitesses.

Par rapport à la génération précédente, les passagers arrières auront plus d'espace aux genoux, tandis qu'ils auront le droit à deux prises USB, une prise 220V et un système de contrôle de la ventilation.

La capacité du coffre n'a pas encore été annoncée, mais elle devrait rester dans la lignée de ce que proposait la génération précédente. Toutefois, le seuil de chargement a été abaissé de 3 cm, ce qui facilite le chargement des bagages. La longueur du compartiment a également augmenté de 5 cm, et ce malgré le porte-à-faux arrière raccourci. Il n'est actuellement pas prévu de version L dotée sept places et d'un empattement allongé.

Une plateforme déjà connue

La structure du RX, nous la connaissons bien, puisqu'il s'agit de la plateforme GA-K déjà utilisée sur le NX. Elle a été revue, notamment au niveau de la partie arrière, à la fois pour allonger l'empattement, mais aussi pour installer un système de suspension multibras, plus rigide et promettant une plus grande stabilité latérale.

Par rapport à la version précédente, un gain de 90 kg a été réalisé grâce à l'utilisation d'acier à haute résistance pour les piliers centraux et le toit, et d'aluminium pour les ailes et le capot avant. Le centre de gravité est également abaissé de 1,5 cm. Les voies avant sont plus larges de 1,5 cm, tandis que les voies arrière sont plus larges de 5 cm.

Le plein de technologies

Comme on peut s'y attendre de la part d'un SUV haut de gamme de cette catégorie, le RX ne manque pas de technologies et d'aides à la conduite. De série, nous retrouvons le pack Safety System+ comprenant un système pré-collision plus perfectionné qui détecte les cyclistes, les motos et d'autres objets se trouvant sur la trajectoire de la voiture.

Le régulateur de vitesse adaptatif est capable de comprendre plus rapidement les changements de voie de ceux qui vous précèdent. Il s'inscrit également plus naturellement dans le suivi des lignes continues grâce à un maintien actif dans la voie retravaillé.

Le Driver Monitor utilise une caméra installée au-dessus du volant pour surveiller en permanence l'état de fatigue du conducteur et peut ralentir ou stopper la voiture, tout en appelant les secours si le conducteur ne répond pas aux alertes.

Le système électronique d'ouverture des portes est jumelé au système de surveillance des angles morts : si une voiture ou un cycliste s'approche, le RX peut bloquer l'ouverture de la porte, empêchant ainsi tout contact. Le rétroviseur intérieur à commutation numérique, relié à une caméra arrière, et le système de vision à 360° avec reconstruction 3D de la voiture facilitent les manœuvres.