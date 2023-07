En mai dernier, ABT Sportsilne a dévoilé la RS6 Legacy Edition pour honorer deux décennies d'histoire de la RS6. Le préparateur allemand poursuit aujourd'hui sur sa lancée avec la RS7 Legacy Edition, qui célèbre à son tour le 10e anniversaire de ce bolide. Limitée à seulement 200 exemplaires, la RS7 d'ABT bénéficie d'améliorations visuelles et de performances qui correspondent à celles du break le plus rapide d'il y a quelques mois.

La RS7 gris mat présentée dans la galerie ci-dessous est équipée d'un kit de turbocompresseurs et de nouveaux refroidisseurs intermédiaires d'ABT, ainsi que d'un logiciel moteur personnalisé. La voiture est basée sur la spécification européenne du modèle, qui développe 621 chevaux (463 kilowatts) et 850 Newton-mètres de couple dans sa version de base. Après avoir été modifié par l'atelier de préparation, le V8 biturbo de 4,0 litres développe désormais 750 ch (559 kW) et 980 Nm. Ces chiffres correspondent à la puissance de la RS6 Legacy Edition.

Galerie: Audi RS7 par ABT

22 Photos

Le véhicule est plus bas grâce à des améliorations de la suspension, notamment des ressorts hélicoïdaux et des stabilisateurs sur les essieux avant et arrière. De nouvelles jantes en alliage forgé de 22 pouces en finition noire brillante, équipées de pneus Goodyear Eagle F1 Supersport en 295/30, sont visibles aux quatre coins du véhicule. Avec toutes ces améliorations, ABT promet "une tenue de route supérieure sur route sèche et des performances extrêmement équilibrées sur route mouillée".

Bien entendu, l'augmentation des performances s'accompagne d'un look extérieur agressif sur cette Audi. Des éléments aérodynamiques en fibre de carbone sont visibles sur le bouclier avant, autour des jupes latérales et à l'arrière. Un petit spoiler en fibre de carbone est également fixé sur le coffre, ainsi que de nouvelles coques de rétroviseurs latéraux fabriquées dans le même matériau ultra-durable. Quatre sorties circulaires de 4,016 pouces (102 millimètres) de diamètre, intégrées au diffuseur arrière, permettent d'améliorer les performances sonores.

ABT demande au moins 102 600 euros pour la RS7 Legacy Edition. Cependant, ce prix ne semble pas inclure le prix de la voiture donneuse. La firme prévoit d'assembler seulement 200 unités de cette version spéciale.