Tatra n'est probablement pas un constructeur dont vous avez entendu parler, ou du moins vous êtes peu à vous y connaître à son sujet. De nos jours, le constructeur tchèque produit des camions, mais pendant une grande partie du siècle précédent, il a également conçu et construit les véhicules les plus luxueux du pays.

La Tatra 613, par exemple, était une berline à quatre portes équipée d'un moteur V8, qui était principalement vendue aux représentants du gouvernement et aux dirigeants de l'industrie.

Et un exemplaire très rare de cette voiture est actuellement en vente en République tchèque (par l’intermédiaire de Classic Cars Bohemia).

Il s’agit de la 613 Electronic, dont seulement 17 exemplaires ont été produits. Cette voiture particulière a été assemblée en 1993 et est équipée d'un moteur V8 de 3,5 litres monté sur l'essieu arrière. C’est un moteur refroidi par air qui, dans cette configuration, est équipé d'une injection électronique de carburant pour une puissance maximale d'environ 200 chevaux.

En avance sur son temps ?

Bien que basée sur un modèle du milieu des années 1970 conçu par Vignale, la Tatra 613 Electronic présente un intérieur fortement modernisé par rapport à ses prédécesseurs. Elle a été lancée pour concurrencer les meilleures berlines de luxe allemandes de l'époque et était équipée d'un système de notification vocale, qui signale les défauts du véhicule et d'autres messages importants.

Cette voiture particulière se trouve actuellement à Prague et a parcouru 231 000 kilomètres depuis son lancement. Il est indiqué que la Tatra devrait toujours être capable d'atteindre les 230 km/h, ce qui correspond à la vitesse maximale du modèle indiquée par l'usine. Le vendeur est prêt à la céder pour 102 604 €.

Pour terminer, nous aimerions mentionner que le modèle 613 a été remplacé par la Tatra 700 en 1996 (voyez la version GT Coupé ci-dessous), qui était en fait une version fortement modernisée du véhicule existant. Elle a acquis un plus grand V8 de 4,3 litres, lui donnant légèrement plus de puissance et une vitesse de pointe plus élevée.

Elle n'était cependant pas populaire sur le marché, puisque seulement 75 unités ont été vendues avant l'arrêt de la production en juillet 1999. La Tatra 700 était l'une des dernières voitures de série dotées d'un moteur refroidi par air.