Comme quelqu'un qui se dirait "j'ai acheté une voiture dont le compteur de vitesse est gradué jusqu'à 300 km/h, je dois la tester comme il se doit", le conducteur d'une Porsche 911 a été vu en train de rouler à 285 km/h sur une autoroute en Espagne.

Pour mémoire, la limite de vitesse sur l'Autovía A-6 à El Espinar est de 120 km/h (75 mph). Un radar monté à l'intérieur d'un hélicoptère de la police a enregistré le conducteur à plus du double de la vitesse autorisée, mais il a refusé de s'arrêter.

Il a fini par être appréhendé par une patrouille routière de la municipalité d'Arévalo. L'Irish Mirror cite la radio locale COPE qui affirme que le conducteur de la Porsche 911 a été arrêté pour être "l'auteur présumé d'un crime contre la sécurité routière." En Espagne, un conducteur qui dépasse la limite de vitesse de plus de 80 km/h risque de perdre son permis de conduire pendant quatre ans, voire de faire de la prison.

Sur ce même tronçon de route, 28 accidents ont été signalés depuis le début de l'année, faisant deux morts et 11 blessés.

Alors que la plupart des voitures haut de gamme sont équipées d'un limiteur de vitesse maximale programmé pour se déclencher à 250 km/h pour des raisons de sécurité, Porsche fait les choses différemment. Dans une interview en 2019, le patron de l'entreprise, Oliver Blume, a déclaré qu'il n'y aurait jamais de Porsche avec un limiteur de vitesse :

D'autre part, Volvo vend désormais des voitures limitées d'usine à 180 km/h. Il y a quelque temps, Jan Ivarsson, spécialiste principal de la sécurité chez la marque suédoise, a déclaré :

"En tant qu'humains, nous comprenons tous les dangers liés aux serpents, aux araignées et aux hauteurs. En ce qui concerne la vitesse, ce n'est pas le cas. Les gens conduisent souvent trop vite dans une situation de circulation donnée et adaptent mal leur vitesse en fonction de la situation de circulation et de leurs propres capacités en tant que conducteur. Nous devons encourager un meilleur comportement et aider les gens à réaliser et à comprendre que la vitesse est dangereuse."