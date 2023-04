En 2020, au début de la pandémie de COVID-19, Ford a injecté de l'électricité dans le monde des courses de dragsters. Il s'agit bien sûr de la Mustang Cobra Jet 1400 : un prototype de course de dragster doté de deux moteurs et d'une puissance prolifique entraînant les roues arrière. Malgré son appellation 1400, elle développait en réalité 1 502 chevaux. Elle a établi un record NHRA pour une voiture de dragster EV à carrosserie complète, en 8,128 secondes à 276 km/h.

Aujourd'hui, Ford présente la Mustang Super Cobra Jet 1800. Il s'agit d'une version améliorée de la voiture d'origine et, malheureusement, nous ne la verrons pas en compétition sur les pistes de drag. Toutefois, Ford tentera de battre son propre record dans un avenir proche. Et comme il s'agit d'une Super Cobra Jet qui développe désormais 1800 chevaux, il y a fort à parier que l'ancien record tombera.

En quoi la Super Cobra Jet 1800 diffère-t-elle de l'EV d'origine ? Tout comme les moteurs V8 Cobra Jet classiques des années 1960 ont été améliorés pour devenir des Super Cobra Jet, le même principe s'applique ici. Les deux moteurs électriques ne font toujours tourner que les roues arrière (chaussées de pneus slicks), et les moteurs sont couplés à quatre onduleurs. Le système de batterie a été revu et, bien que Ford ne donne pas de détails sur la taille ou la puissance, on nous dit qu'il est plus léger et "entièrement refait". Une nouvelle transmission est également installée, bien que, comme pour la batterie, les détails ne soient pas fournis.

Par ailleurs, Ford a apporté des modifications au châssis de la Mustang ainsi qu'à son logiciel de contrôle propriétaire. Le poids total du véhicule a été réduit de plusieurs centaines de kilos, et comme il s'agit d'une mise à jour du modèle 2020, il porte toujours la carrosserie de la Mustang de la génération précédente plutôt que celle du nouveau poney de septième génération.

La Mustang Super Cobra Jet 1800 a été développée par Ford Performance en collaboration avec MLe Racecars, AEM-EV, Watson Engineering et Cascadia Motion. Lorsqu'elle s'élancera sur le circuit de dragster dans le courant de l'année, Ford tentera d'établir un nouveau record du monde sur le 400 mètres. Le constructeur tentera également d'établir les records du monde du véhicule à deux roues motrices le plus rapide et du véhicule électrique le plus rapide de 0 à 100 km/h.