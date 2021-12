Le nouveau Volkswagen Multivan T7 vient tout juste d'être présenté, avec une inédite version hybride rechargeable qui plus est, afin de lui permettre, lui aussi, d'être dans l'air du temps. Le Multivan est déjà un produit flexible, pratique et confortable de base. Mais qu'est-ce qui peut bien lui manquer pour être le véhicule de loisir ultime ? L'aventure ! Et pour remédier à cela, delta4x4 nous présente aujourd'hui un Multivan un peu spécial.

Si l'on en croit le préparateur de tout-terrain, le Bulli, qui existe depuis déjà 70 ans, ne doit pas seulement se contenter d'être un véhicule à vocation familiale ou destiné au transport professionnel. Le Multivan peut aussi être un véhicule fait pour l'aventure.

Et même si Volkswagen n'a pas encore présenté la version dotée de quatre vraies roues motrices (sur la version PHEV, c'est uniquement le moteur électrique qui entraîne les roues arrière), delta4x4 s'est tout de même contenté d'une version en traction pour dévoiler sa réinterprétation du Bulli.

Les ingénieurs ont ainsi ajouté des suspensions avec des amortisseurs Bilstein et des ressorts Eibach spécialement adaptés pour les essieux avant et arrière. La carrosserie peut ainsi être surélevée d'environ 40 millimètres. Sous les nouveaux élargisseurs de passages de roues au style délicatement rétro, il y aura alors de la place pour des roues allant de 17 à 22 pouces. Le véhicule est équipé de pneumatiques Loder AT#1 255/55R18, une gomme "multi-terrain" qui est placé en classe C2 (camion léger) dans le segment entre un pneu classique et un pneu fait pour le tout-terrain.

Esthétiquement, force est de constater qu'il fait plutôt robuste ce Bulli, avec un pare-buffle conforme aux directives de protection des personnes de la Commission européenne, ainsi qu'un système d'échappement sport qui confère à ce Multivan un peu spécial une sonorité plutôt sympathique. Des optiques à longue portée PIAA ont également été installés sur le pare-buffle et la galerie de toit.

Le préparateur n'a pas encore annoncé les prix de cette transformation, mais, à titre informatif, en France, le Volkswagen Multivan T7 débute à partir de 47 400 euros TTC avec son quatre cylindres TSI 1,5 litre de 136 chevaux et 220 Nm de couple.