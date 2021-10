Aussi étonnant que cela puisse paraître, Volkswagen a mis un certain temps avant de commercialiser son premier SUV coupé, là où les marques premium ont déjà présenté plusieurs modèles depuis quelques années. Les constructeurs généralistes en sont encore aux prémisses dans ce segment, preuve en est avec Renault qui vient à peine de commercialiser son premier SUV coupé, l'Arkana, tout comme Volkswagen avec son Taigo quelques mois plus tard.

Ce cousin du Volkswagen Nivus, vendu en Amérique du Sud, repose sur la plateforme du T-Cross et de la Polo et, aussi étonnant que cela puisse paraître, il est plus grand que le T-Roc avec 4,26 mètres de long. Si certains le compareront avec le Renault Arkana, le Taigo fait tout de même 30 centimètres de moins en longueur et se positionnera plutôt sur le segment du dessous.

Les tarifs

Pour l'heure, côté motorisation, Volkswagen ne laisse pas d'autres choix que des blocs essence. Et sans électrification pour le moment, même pas une micro-hybridation. La gamme est globalement calquée sur celle de la Volkswagen Polo restylée, avec la présence du trois cylindres 1,0 litre qui se décline en 95 et 110 chevaux, en boîte manuelle ou en boîte DSG à sept rapports. Le plus gros moteur sera un 1,5 litre TSI de 150 chevaux uniquement disponible avec la DSG.

Life R-Line Style 1st Edition 1,0 litre TSI 95 chevaux BVM5 23 380 € - - - 1,0 litre TSI 110 chevaux BVM6 24 200 € - - - 1,0 litre TSI 110 chevaux DSG7 25 900 € 29 880 € 30 140 € - 1,0 litre TSI 150 chevaux DSG7 - 31 460 € 31 720 € 32 420 €

Les finitions et les principaux équipements de série

Volkswagen s'est attaché à simplifier sa gamme avec moins de finitions et des modèles mieux équipés en entrée de gamme. Cela entraîne bien évidemment une hausse des prix en version de base, mais le Taigo est disponible d'entrée avec un écran tactile de 10 pouces, le système d'instrumentation digital ou encore plusieurs aides à la conduite.

Life :

Jantes de 16 pouces

Rampes de pavillon noires

Volant multifonction en cuir (avec palettes sur versions DSG)

Accoudoir central avant

Digital Cockpit

Radio "Ready 2 Discover"

Écran central tactile de 10 pouces

App-Connect sans fil, compatible Apple CarPlay et Android Auto.

Airbag centra

Aides à la conduite (Assistant de maintien dans la voie, détection de fatigue, freinage d’urgence en ville et détection des piétons, assistant de conduite semi-autonome...)

R-Line (en plus de Life) :

Jantes de 17 pouces

Rampes de pavillon Noir

Éléments de carrosserie spécifiques R-Line

Digital Cockpit Pro

Keyless Access

Discover Media

Éclairage d’ambiance intérieur

IQ.LIGHT Matrix LED

Sign Assist

Caméra de recul

Vitres arrières surteintées

Climatisation automatique

Chargeur induction

Réglage lombaires

Style (en plus de Life) :

Jantes de 17 pouces

Rampes de pavillon Argent anodisé

Éléments de carrosserie en chrome

Siège en "Art velours"

Digital Cockpit Pro

Keyless Access

Discover Media

Éclairage d’ambiance intérieur

IQ.LIGHT Matrix LED

Sign Assist

Caméra de recul

Vitres arrières surteintées

Climatisation automatique

Chargeur induction

Réglage lombaires

First Edition (en plus de R-Line) :