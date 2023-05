Vous vous souvenez du concept de la Golf R400 de 2014 ? Et de la R420 qui, selon les rumeurs, devrait en être la déclinaison en modèle de route ? Le Dieselgate est passé par là et Volkswagen a abandonné la version la plus ultime de la Golf R.

En 2022, le constructeur de Wolfsburg a lancé une version plus puissante en introduisant la l'édition "20 Ans" pour marquer deux décennies de voitures portant le badge R. Vous avez raté cette voiture ? Une nouvelle arrive.

Volkswagen R a publié un aperçu d'une Golf R 333 Limited Edition, tout en jaune, sur YouTube, avant ses débuts officiels prévus le 31 mai. Le nombre "333" fait probablement référence au nombre de chevaux qu’elle développera, autant que la Golf R 20 Ans, et elle devrait disposer d’un équipement proche de cette dernière.

Si l’hypothèse est correcte, cela fera d’elle la plus puissante de toutes. Quant au couple, on peut s’attendre à 420 Newton-mètres pour faire, une nouvelle fois, écho à l'édition spéciale précédente.

Une R 20 Years 2.0

Bien que la voiture soit dans la pénombre, le teaser de 27 secondes montre des badges "R333" en plus de la couleur spécifique. On remarque aussi les sorties d’échappement Akrapovic, un équipement qu’on retrouvait déjà en option sur la Golf R 20 Years mais en ajoutant 4 150€…

On remarque également les roues Estoril de 19 pouces avec étriers de frein bleus. Tout comme la version 2022, elle ne sera probablement vendue qu'en version à hayon. À condition qu'elle utilise la même configuration que le moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres, la Golf R devrait atteindre les 100 km/h en 4,6 secondes avec une vitesse maximale d’environ 270 km/h.

Mis à part l’arrivée de cette R 333 (à série limitée) fin mai, il est bon de rappeler que la Golf 8 doit recevoir son restylage de mi-carrière en 2024 et elle conservera sans doute ses versions sportives.