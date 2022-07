Depuis l'affaire du Dieselgate, le groupe Volkswagen s'est engagé à redorer son blason en concentrant ses efforts sur le développement de véhicules électriques. La plateforme MEB est son fer de lance, tandis que la PPE, plus sophistiquée, arrivera en 2023 pour les produits de luxe siglés Audi et Porsche.

Cela ne signifie pas pour autant que le groupe a complètement abandonné le bon vieux moteur à combustion interne, comme le prouve la nouvelle motorisation à essence présentée aujourd'hui.

Comme son nom l'indique, le 1.5 TSI evo2 est une évolution du moteur à essence de 1,5 litre du groupe. Ce quatre cylindres turbocompressé a été rendu encore plus efficace en déplaçant le convertisseur catalytique à trois voies et le filtre à particules d'essence dans un seul module de contrôle des émissions installé près du moteur. Cela a permis à VW de moins dépendre des métaux rares et d'être prêt pour les réglementations plus strictes en matière d'émissions qui arriveront inévitablement dans le courant de la décennie en Europe.

Volkswagen T-Roc Cabriolet (2022)

18 Photos

Officiellement appelée "gestion active des cylindres", la technologie de désactivation des cylindres a maintenant évolué pour devenir le système ACTplus. Il offre une transition plus douce de quatre à deux cylindres et vice versa. En outre, la plage de fonctionnement a été étendue, car les deuxième et troisième cylindres ne sont pas activés lorsque le moteur fonctionne à des charges et des vitesses faibles et moyennes. VW affirme que la "transition est à peine perceptible" pour garantir un fonctionnement tout en douceur.

Le 1.5 TSI evo2 est initialement proposé sur le T-Roc et le T-Roc Cabriolet avec une puissance de 150 chevaux. Il sera ajouté à d'autres modèles, y compris les modèles hybrides rechargeables. Il y a de fortes chances que la VW Passat de nouvelle génération et la Skoda Superb équivalente soient équipées de ce groupe motopropulseur PHEV lorsqu'elles seront lancées en 2023.

Même dans un communiqué de presse parlant d'un nouveau moteur à combustion interne, VW tient à nous rappeler qu'il prévoit que les VE représenteront 70 % de toutes les ventes d'ici la fin de la décennie. Étant donné que le passage complet à l'électrique ne se fera pas du jour au lendemain, les moteurs à combustion interne restants seront mis à jour pour répondre à la réglementation Euro 7 afin de vendre des voitures dans les pays où les moteurs à combustion interne restent populaires.

Le constructeur allemand admet que l'infrastructure de recharge n'est pas suffisamment développée dans certaines régions, ce qui explique que les véhicules à moteur conventionnel restent en place pour le moment.