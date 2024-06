Construire une voiture qui doit répondre à une législation de plus en plus stricte n'est pas chose aisée. Les constructeurs automobiles doivent tenir compte non seulement des réglementations en matière d'émissions et de sécurité, mais aussi de critères spécifiques concernant les niveaux de bruit. Veiller à ce que les voitures ne soient pas trop bruyantes est particulièrement délicat pour les entreprises spécialisées dans les véhicules performants. Ceux-ci ont tendance à avoir des pots d'échappement plus bruyants ainsi que des pneus plus larges, qui sont généralement aussi plus bruyants.

À la fin des années 1980, Porsche a dû construire ce dispositif pour s'assurer que ses voitures de sport n'étaient pas trop bruyantes. Basé sur la 928, ce prototype unique a commencé son travail en 1989, juste au moment où le film Retour vers le futur, la deuxième partie, sortait sur grand écran. Dans un autre univers, le Dr Emmett "Doc" Brown aurait conduit cette voiture au lieu de la DeLorean DMC-12. Nous pensons que l'étrange machine de Zuffenhausen aurait également trouvé sa place dans un film d'action dystopique tel que Mad Max.

Porsche 928 noise test car / Götz von Sternenfels

Alors que la machine à remonter le temps de Doc utilise une carrosserie en acier inoxydable comme le Cybertruck, Porsche a enveloppé la carrosserie du véhicule dans de la ouate. Les ingénieurs ont ainsi pu isoler et minimiser les sources de bruit du moteur, de l'admission et de l'échappement. L'idée derrière cette 928 était d'évaluer les niveaux de bruit de différents composés de pneus. C'est pourquoi certains organes de la voiture ont été repositionnés à l'extérieur de la carrosserie.

En effet, le radiateur a été placé devant le pare-chocs avant tandis que les deux disgracieuses prises d'air du capot ont accueilli une paire de ventilateurs pour refroidir le moteur. Le gros tonneau fixé sur le capot est l'endroit où se déroule le processus d'admission, avec des câbles reliés à la baie moteur parfaitement fermée. Disons simplement que la visibilité vers l'extérieur n'était pas une priorité.

La vue à travers la lunette arrière était encore pire puisque l'échappement personnalisé comportait un énorme silencieux collé sur la vitre. Les deux tuyaux d'échappement incurvés ont été soudés à la main et s'étendent jusqu'au point le plus haut de la voiture, en direction de l'arrière. Quant aux passages de roues bombés, ils ont été ajoutés pour permettre à la 928 d'accueillir différents types de combinaisons de roues et de pneus. Dans sa forme actuelle, la gomme à profil bas enveloppe une roue en alliage provenant d'une 911 de la génération précédente.

Mais pourquoi Porsche a-t-il choisi une 928 ? Parce qu'une 911 refroidie par air était tout simplement trop bruyante pour ce travail. La 924 a également été écartée car les ingénieurs voulaient une voiture puissante à bas régime. La 944 n'était pas non plus adaptée à la tâche en raison du "cliquetis de sa boîte de vitesses à faible charge", selon Harald Mann, mécanicien chez Porsche. Il travaille dans l'entreprise depuis 40 ans, dont la plupart ont été passés sur les bancs d'essai pour évaluer les niveaux de bruit.

Porsche 928 noise test car / Götz von Sternenfels

Au départ, Porsche a testé la voiture sur le skidpad existant, mais son revêtement a changé avec le temps et l'entreprise a dû improviser. Une "piste externe de mesure du bruit" a été construite avec de l'asphalte standardisé afin d'exclure les variables et d'obtenir des résultats plus précis. La 928 a été équipée de pneus lisses et son niveau de bruit a été mesuré à 63 dB pendant l'essai de survol standardisé à 50 km/h. Au moment de l'essai, la limite légale était beaucoup plus élevée, à 74 dB.

Cette 928 est peut-être un vilain petit canard, mais elle illustre parfaitement le principe de la forme qui suit la fonction. Le banc d'essai roulant a aidé Porsche à rendre ses voitures plus silencieuses, ce qui peut sembler contre-intuitif, mais il fallait le faire pour respecter les réglementations en matière de niveau sonore. Après plus de trente ans de service, il se trouve aujourd'hui au musée Porsche de Stuttgart.

Photos : Götz von Sternenfels