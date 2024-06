Lexus a apporté, au GX, une mise à jour majeure pour 2024. Le tout nouveau SUV offre un design qui se démarque par sa robustesse ainsi que tous les équipements de luxe que l'on peut attendre de son prix (près de 75 000 €). Mais un nouveau concept, en collaboration avec la marque d'électroménager de luxe Monogram, prouve que vous pouvez ajouter presque n'importe quoi à cette voiture.

Comme vous pouvez le voir sur ces photos, Lexus équipe le GX d'un four électrique Monogram qui vous permet de cuire des pizzas, des pains raffinés et tous les plats que vous souhaiterez. Il existe également des compartiments réfrigérants pour vos boissons dans la console centrale et à l'arrière, ainsi que des rangements pour tous les couverts.

Un SUV pour barman

À l'arrière, on trouve des compartiments de rangement externes pour les bouteilles de vin ainsi que l'ouvre-bouteille qui va avec et tous les essentiels pour un bar. Selon Lexus, l'une des presses à glace les plus performantes de l'industrie est située juste derrière les sièges arrière, créant des glaçons sphériques.

Côté matière, du cuir camel bicolore à motifs spéciaux, des ferronneries en laiton et titane et des accents d'ardoise Dekton ornent les sièges et les panneaux de porte. Le cuir encadre également le four arrière, le compartiment latéral et les bacs de rangement arrière qui sécurisent la pelle à pizza. Et pour la route, le SUV est équipé de roues spéciales et d'une finition extérieure unique pour un véhicule qui l'est tout autant.