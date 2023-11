Présente depuis le milieu des années 1950, la Toyota Crown a pris de nombreuses formes au fil des ans. Des berlines aux breaks en passant par les pick-up et les coupés, le nom a été utilisé pour une grande variété de styles de carrosserie. Le constructeur japonais a finalement opté pour la formule de la berline au début des années 1990 avant de relancer toute la gamme l'année dernière avec quatre modèles distincts : deux berlines et deux crossovers.

La 16ème génération de Crown

La berline restylée est déjà disponible aux États-Unis, où l'un des SUV est également prévu, si l'on en croit un récent teaser. Comme prévu, le Japon reçoit les quatre modèles, et le dernier à arriver sur le marché est la berline qui remplacera le modèle de quinzième génération. Oui, la Crown en est à sa seizième génération. Elle a honnêtement l'air assez chic pour porter un badge Lexus et est une voiture de taille imposante, avec 5 mètres de long, 1,8 mètre de large et 1,4 mètre de haut.

2024 Toyota Crown Sedan (JDM)

L'empattement généreux de 3 mètres signifie qu'il y a beaucoup d'espace pour les jambes à l'arrière, à tel point que Toyota considère la Crown Berline 2024 comme une voiture avec chauffeur, à l'instar de la Century, encore plus chic, et de son frère SUV récemment lancé. Il s'agit d'une berline majestueuse à propulsion arrière dont l'intérieur est largement partagé avec les autres modèles de la nouvelle génération de Crown. Elle bénéficie d'une suspension adaptative pour une conduite douce et soyeuse et offre une atmosphère chaleureuse grâce à l'utilisation généreuse du bois.

Un générateur électrique mobile

La Crown Berline 2024 peut être proposée comme véhicule à pile à combustible, auquel cas elle hérite de la configuration hydrogène de la Mirai. Avec les trois réservoirs d'hydrogène pleins, elle peut parcourir jusqu'à 820 km avant de devoir faire le plein, ce qui, selon Toyota, ne devrait prendre que trois minutes, soit à peu près autant que pour une voiture à moteur à combustion interne. Cette variante FCEV peut également alimenter votre maison ou vos appareils électriques. De plus, deux prises accessoires montées à l'intérieur de la voiture peuvent servir de système d'alimentation électrique d'urgence puisqu'elles fonctionneront même si le véhicule est éteint.

Un nouveau groupe motopropulseur hybride

Toyota commercialisera également la Crown Berline avec un nouveau groupe motopropulseur hybride de 2,5 litres qui combine un moteur à essence et deux moteurs. Les spécifications techniques complètes n'ont pas encore été dévoilées, mais nous savons que la pleine puissance est disponible à partir de 43 km/h, ce qui est beaucoup plus rapide que les 140 km/h mentionnés par Toyota pour les systèmes hybrides précédents.

Présentée officiellement ces derniers jours au Japon, la Crown Berline sera mise en vente sur le marché national le 13 novembre. Toyota demande 7 300 000 JPY (45 680 euros) pour la version hybride et 8 300 000 JPY (52 000 euros) pour la version hydrogène à pile à combustible. L'objectif est de vendre 600 unités par mois. Elle est également disponible par le biais des services d'abonnement Kinto, à partir de 108 130 JPY (677 euros) par mois.