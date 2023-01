La Citroën 2 CV va bientôt renaître grâce à Playmobil ! La voiture qui a fait le succès de Citroën de 1948 à 1990 sera proposée dans un coffret spécial pour les 75 ans de la 2 CV, proposé au mois de mars au tarif de 49,99 €.

Avec humour, Citroën promet une "technique révolutionnaire" et "0% d’émission de CO2", le tout grâce à une "propulsion musculaire", le jouet étant naturellement dépourvu de tout moteur.

Citroën et Playmobil ont opté pour une teinte bleu ciel incarnant la joie mais il sera possible de personnaliser la voiture grâce à des autocollants repositionnables.

Des personnages incarnant l'ère Citroën 2CV

Cette 2 CV Playbomobil s'inscrit dans l'esprit des films des années 1960 et 1970 avec ses accessoires : un paysan (et ses oies, son cochon ainsi que ses pots de lait), une conductrice en marinière au look de baba-cool et surtout un gendarme, clin d'œil appuyé au personnage de Louis de Funès, lié à la 2 CV dans le Gendarme de St-Tropez... mais aussi pour avoir détruit celle de Bourvil dans Le Corniaud.

La Citroën 2 CV Playmobil sera longue de 28,4 cm et pèsera 302 g. Si vous souhaitez l'apercevoir avant de vous en porter acquéreur, elle sera exposée sur le stand Citroën au Salon Rétromobile, qui ouvre ce mercredi et ferme ses portes dimanche. Une véritable 2 CV 6 Club de 1990, dernière année de production de la voiture, sera également visible sur le stand du constructeur, ainsi que l'étonnant concept C10 de 1956.

La Citroën 2 CV se retrouve au cœur de l'actualité cette semaine puisque ses lignes entrées dans la légende ont inspiré un char (naturellement tracté par deux chevaux) dans le film Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu, en salles ce mercredi. Les équipes de style de Citroën ont contribué à la conception de ce char.