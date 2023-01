Pour sa 47 édition, le salon Rétromobile aura un programme bien rempli avec des dizaines d'expositions, et notamment une exposition dédiée aux 24 Heures du Mans.

Douze constructeurs seront également officiellement représentés à Rétromobile, du 1er au 5 février à Paris Expo – Porte de Versailles. Voici ce qui est au programme pour chacun d'entre eux.

Caterham

Caterham célèbre ses 50 ans cette année et la marque britannique fera sa première apparition à Rétromobile depuis dix ans, avec trois modèles dont la Caterham 340 lancée à la fin de l'année 2022. Il s'agira de sa première apparition sur un salon français.

Citroën

Le constructeur français va notamment profiter de l'évènement pour exposer en avant-première son "concept-char", très inspiré de la Citroën 2CV et conçu pour le film Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu, en salles dès l'ouverture du salon.

DS

La marque sœur sera présente avec quatre modèles, deux historiques et deux contemporains, et à pour chacune des deux catégories un concept-car et un modèle commercialisé, ayant tous marqué l'histoire de DS. On pourra ainsi voir la SM Prototype et la DS E-Tense Performance.

FCA Heritage (Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Lancia)

Le groupe Stellantis sera également représenté par son département FCA Heritage, et plus précisément les marques Abarth, Alfa Romeo, Fiat et Lancia. Vous pourrez ainsi apercevoir une Alfa Romeo Giulia Super Sprint produite le 14 juillet 1956, une Abarth 850 TC de 1964 restaurée par Heritage, une Lancia Rally 037 de 1982, dernière Championne du monde des rallyes à deux roues motrices en 1983, et une Alfa Romeo SZ de 1989, modèle unique qui a servi à différentes expérimentations.

Morgan

Morgan a prévu d'exposer la Super 3, déjà présente en avant-première sur le salon il y a un an, et deux modèles 2023, la PlusPlusFour et la PlusSix.

Peugeot

Peugeot a prévu de mettre l'accent sur la "série 4", de la 401 à la 405, mais aussi sur la 205, qui fête ses 40 ans cette année, avec une GTi Griffe commercialisée en 1991.

Porsche

Un anniversaire sera également célébré chez Porsche, à double titre entre son 75e anniversaire et les 60 ans de la 911. La 911 Dakar sera visible pour la première fois en Europe.

Renault

Renault a aussi un anniversaire à célébrer avec les 30 ans de la Twingo, présente dans plusieurs déclinaisons spéciales telles que la Twingo Lecoq de 1995, la Twingo Coupe de 1995 ou la Twingo Benetton de 1996. Trois modèles rétrofit 100% électriques seront aussi au programme avec une Renault 4, une Renault 5 et une Twingo revisitée. Le stand du Losange promet aussi des animations immersives et les show-cars R5 Turbo 3E, Suite N°4 et un nommé "Mute the hot rod", basé sur une Renault Type MT de 1924, avec une chaîne de traction électrique.

Volkswagen

Volkswagen profite du lancement de l'ID.Buzz, alliant l'Histoire et l'avenir du constructeur. Le combi Volkswagen sera donc au cœur du stand du constructeur allemand. L'ID.Buzz et l'ID.Buzz Cargo seront exposés, ainsi que trois modèles historiques : le Combi T2 a/b de 1972 "Little Miss Sunshine" avec sa peinture bicolore, le Combi T1 de 1967 "Heinrich" surtout vu à San Francisco et le Combi T1 Campervan Westfalia de 1965 "Costa", qui pouvait atteindre les 105 km/h.