Annoncé fin janvier, le tout nouveau modèle à trois roues de Morgan se présente enfin. Et il ne se nomme plus 3 Wheeler, mais Super 3 !

Héritière d'une longue lignée débutée il y a 113 ans, la nouvelle Super 3 conserve son caractère unique, les mêmes sensations et l'esprit d'aventure que ses prédécesseurs. Mais ce nouveau modèle nouveau de A à Z est aussi le modèle le plus configurable de l'histoire du constructeur à ce jour. La nouvelle Super 3 sera fabriquée à Malvern, Worcestershire, dans l'usine de Pickersleigh Road de la société.

La Super 3 repose sur une plate-forme monocoque en aluminium collé, la firme britannique affirmant qu'il s'agit d'une véritable monocoque dont les surfaces extérieures en A sont sollicitées. Cette technologie, une version évoluée des plateformes 2020 Plus Four et 2019 Plus Six, rend le véhicule plus léger et lui confère un châssis plus rigide. Morgan affirme également que l'habitacle de la Super 3 bénéficie désormais de plus d'espace pour les passagers.

Visuellement, la Super 3 peut sembler être identique à celle qu'elle vient remplacer, mais Morgan explique qu'elle s'inspire d'une philosophie légèrement différente. Alors que le 3 Wheeler a été créé dans le style des trois roues à moteur V-twin des années 1920, son remplaçant s'inspire du milieu et de la fin du siècle. En conséquence, le nouveau modèle est plus profilé, le changement le plus évident étant l'absence de moteur bicylindre en V entre les roues avant.

L'intérieur de la Super 3, compte tenu de la vocation du véhicule, a été conçu de A à Z pour l'aventure. L'ensemble de l'habitacle est entièrement étanche à la poussière et à l'eau, jusqu'aux prises USB intégrées et aux écrans ronds désormais entièrement numériques. Chaque contacteur à l'intérieur de la Super 3 est fait de métal et est froid au toucher. L'un des rares éléments repris de son prédécesseur est le bouton de démarrage et d'arrêt du moteur, qui s'inspire du bouton de déclenchement des missiles sur les avions militaires.

Comme dit précédemment, exit le moteur S&S. La Super 3 est propulsée par un moteur à essence atmosphérique à trois cylindres provenant de Ford. Bien qu'aucun chiffre de puissance exact ne soit encore annoncé, Morgan affirme que ce moteur est "puissant, efficace et plein de caractère" et qu'il convient parfaitement à la Super 3. Le moteur est accouplé à une boîte de vitesses à cinq rapports comme celle de la Mazda MX-5 et identique à celle utilisée dans la 3 Wheeler. Toutefois, la transmission a subi plusieurs modifications et est désormais reliée à une courroie de transmission renforcée par de la fibre de carbone.

La nouvelle Super 3 est désormais disponible à la commande au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis, les premières livraisons étant prévues sur le continent européen d'ici quelques mois. Plus tard en 2022, les premiers exemplaires destinés à l'Amérique du Nord seront expédiés, suivis par le Japon et l'Australie. Le prix de départ au Royaume-Uni est de 34 958 £, soit environ 42 000 € aux taux de change actuels, hors taxes.