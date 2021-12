Après une esquisse publiée en février sous forme de teaser, Morgan dévoile aujourd'hui la Plus 8 GTR. Le premier exemplaire, sur un total de seulement neuf voitures, a été achevé et est fini dans une belle teinte Yas Marina Blue. Ce n'est pas la seule référence à BMW puisque la voiture de sport au style rétro est équipée du moteur N62 de la marque bavaroise, un V8 atmosphérique que la marque premium allemande a abandonné il y a plusieurs années.

Plus précisément, il s'agit du moteur N62B48 d'une cylindrée de 4,8 litres que vous connaissez peut-être du X5 4.8i / 4.8iS de la deuxième génération du SUV, le E70. Dans cette nouvelle application, il développe une puissance de 375 chevaux, soit 20 chevaux de plus que le X5 4.8iS. Il est également légèrement plus puissant que la configuration installée dans les modèles 550i/650i/750i du milieu des années 2000 dans lesquelles il offrait 362 ch.

Galerie: Morgan Plus 8 GTR

22 Photos

La livrée de la voiture est un clin d'œil à la voiture de course Plus 8 "Big Blue" des années 1990. La voiture a été conçue après que Morgan a découvert quelques châssis roulants restants il y a quelques années. Plusieurs autres véhicules seront livrés d'ici la fin du mois, tandis que les derniers seront expédiés à leurs propriétaires au cours du premier trimestre de l'année prochaine.

Morgan affirme que chaque client a eu l'occasion de collaborer avec l'équipe de conception de la société pour créer une voiture véritablement sur mesure. Cinq des neuf voitures ont été vendues à l'exportation, les quatre autres restant au Royaume-Uni. Les acheteurs avaient la possibilité de choisir entre une boîte de vitesses manuelle à six rapports et une boîte automatique, et de choisir entre la conduite à gauche et la conduite à droite.

Le nouveau réglage du moteur et les doubles échappements en forme de canons ont non seulement augmenté la puissance, mais aussi la réponse de l'accélérateur par rapport à l'ancienne Plus 8. Parmi les clins d'œil au passé, on peut citer les jantes à cinq branches de la Plus 8 des années 1990, tandis que la ligne d'épaule haute revient après plusieurs décennies.

La Plus 8 GTR n'est pas le seul projet spécial de Morgan cette année, puisqu'il y a aussi la Plus Four CX-T avec une garde au sol plus élevée pour sortir la voiture de sport au goût rétro des sentiers battus.