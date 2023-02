Le public du tennis intéresse toujours beaucoup les constructeurs automobiles : Renault s'offre une grande visibilité mondiale avec Rolland-Garros, Wimbledon met en avant le luxe so British de Jaguar, tandis que Cadillac mise sur l'US Open.

Kia est très investi dans de nombreuses compétitions ATP de premier plan comme l'Open d'Australie et active régulièrement des opérations à forte visibilité, comme avec la Rafael Nadal Academy. Le prestigieux tournoi sur terre battue des Monte-Carlo Masters, lui, s'offre un positionnement forcément très élitiste, via un partenariat avec Maserati !

Maserati produit une gamme de véhicules très haut de gamme misant sur "la technologie, un style et un caractère exclusif inné, ravissant les goûts les plus fins et les plus exigeants", assure le site du constructeur italien.

Parmi les grands enjeux de la marque au Trident dont les véhicules sont produits en faibles volumes, on trouve bien entendu le vaisseau amiral Quattroporte, la berline sportive Ghibli et le Levante – le premier SUV fabriqué par Maserati, source de grands enjeux commerciaux pour le groupe.

Maserati MC20 Cielo

La Ghibli et le Levante sont désormais disponibles en version hybride et sont les premières voitures électrifiées du constructeur. La collection Trofeo, comprenant Ghibli, Quattroporte et Levante, est équipée du puissant moteur V8 de 580 ch et incarne l'ADN de performance cher aux amoureux de la marque.

La Principauté de Monaco attire chaque année les plus grands noms du tennis mondial sur l'un des tournois les mieux dotés de la saison de tennis, devant un public connaisseur. Maserati entre de nouveau cette année sur les courts des Monte-Carlo Masters en tant que sponsor principal et voiture officielle du tournoi.

Le renouvellement du partenariat entre Maserati et le Rolex Monte-Carlo Masters permettra à la marque automobile de mettre en avant son design et de sa technologie en tant qu'ambassadeurs. Le premier événement européen de la série des Masters 1000 de l'ATP Tour se tiendra du 8 au 16 avril. Pendant toute la durée du tournoi, les joueurs et les invités voyageront à bord de la flotte Maserati, pour participer avec style, même en dehors du court !