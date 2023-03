Le groupe Stellantis prévoit de produire des automobiles en Afrique du Sud, destinées au marché local ainsi qu’à l’export.

Le tentaculaire groupe Stellantis comprend désormais 14 marques et ce ne cesse de dévoiler des ambitions fermes. Cinq des labels du groupe proviennent du groupe français PSA (Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot et Vauxhall) tandis que neuf autres sont issus du groupe italo-américain FCA, qui englobe Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati et Ram. Une puissance qui se lance désormais plus agressivement à l’assaut du continent africain.

Le géant automobile résultat de l’union de Fiat/Chrysler et Peugeot/Citroën a signé un protocole d’accord pour mettre en place le développement d’une "unité de production" en Afrique du Sud. Stellantis est déjà bien présent sur le marché sud-africain, par le biais des marques Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën et Opel. Mais jusqu’alors, l’implication du groupe sur place concernait avant tout la distribution, et non l’assemblage de véhicules sur des lignes de production locales.

Dans un communiqué de presse diffusé cette semaine, Stellantis annonce donc prévoir la mise en action d’un nouveau degré d’implication dans la SEZ, la zone économique spéciale sud-africaine, destinée à attirer les grands groupes industriels. Le projet prévoit une production initiée en 2025, dans la foulée de la finalisation de la construction du site.

Cet investissement significatif se veut "une étape importante de le plan stratégique Dare Forward 2030, visant à renforcer notre leadership dans la Région Afrique Moyen-Orient et nous permettre de devenir un acteur majeur en Afrique du Sud", a indiqué Samir Cherfan, dirigeant de Stellantis en Afrique et au Moyen-Orient.

Pour Stellantis, l’enjeu avoué est de doubler les ventes sur les territoires locaux d’ici 2030. Les véhicules sortant des usines locales seront essentiellement à propulsion thermique et le volume visé représente un enjeu important, sur lequel Toyota est actuellement leader.

Stellantis, qui écoule actuellement environ 400'000 modèles, dit viser un million de ventes. "Cela apporte une nouvelle pierre à la réalisation de notre objectif de produire localement un million de voitures en Afrique du Sud".