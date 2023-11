La nouvelle phase de l'histoire de Maserati a débuté en 2020 avec la présentation de la MC20 et des plans ambitieux de conversion à l'électrique de la gamme. Cependant, Maserati a pris un peu de retard sur ses plans, ou a plutôt décalé les échéances, en particulier avec les véhicules électriques qui commencent seulement à être sur la dernière ligne droite.

Toutes les voitures de la série Folgore, nommée d'après la plateforme électrique développée pour la transition de la gamme vers l'électrique, devaient arriver en 2023, mais seule la GranTurismo peut être considérée comme pratiquement finalisée. Pour le Grecale, la MC20 et la toute nouvelle Quattroporte, qui renaîtra de ses cendres exclusivement en électrique, l'horizon est maintenant 2024.

Voici donc les nouveautés Maserati pour 2024 :

Maserati Grecale Folgore

Le Maserati Grecale a été conçu pour permettre à Maserati d'augmenter sa part de marché en entrant dans l'un des segments les plus prolifiques du marché, les SUV haut de gamme. La variante électrique Folgore devrait atteindre le même objectif dans la transition vers l'électrique.

Le SUV zéro émission a été dévoilé avec le reste de la gamme en 2022, suivie d'une apparition au Salon de l'automobile de Shanghai en avril 2023, où le public a pu le voir en direct et découvrir ses caractéristiques techniques. Mais son arrivée sur le marché est toujours retardée et est désormais prévue pour le premier semestre 2024.

Maserati Grecale Folgore

Long de 4,85 mètres, avec un empattement de 2,90 mètres et un espace de chargement de 535 litres, le Maserati Grecale Folgore est équipé d'une batterie de 400 V d'une capacité de 105 kWh et de deux moteurs électriques d'une puissance totale de 544 ch (400 kW) pour un couple de pointe de 800 Nm.

Nom Maserati Grecale Folgore Carrosserie SUV de taille moyenne Moteur Électrique Date d'arrivée Début 2024 Prix À définir

Maserati Quattroporte

La nouvelle berline électrique ne sera pas, comme dans d'autres cas, la variante à batterie d'un modèle également proposé avec des moteurs classiques. Elle sera au contraire la première Maserati à naître exclusivement en tant que modèle zéro émission. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose de plus, même si son lancement est prévu pour l'année prochaine.

Maserati Quattroporte Fuori Serie (2020)

On ne connaît pas les dimensions (les dimensions actuelles sont généreuses, avec une longueur de 5,25 mètres) ni les détails de la mécanique, bien que la direction de l'entreprise ait fait savoir qu'elle aura un style inhabituel et qu'elle mettra l'accent sur l'efficacité. On parle naturellement de plusieurs variantes, dont la plus performante, la Trofeo, sera également une référence en termes de performances et pourrait dépasser les 1 000 ch.

Nom Maserati Quattroporte Carrosserie Berline Moteur Électrique Date d'arrivée Deuxième moitié de 2024 Prix À définir

Maserati MC20 Folgore

La Maserati MC20 est commercialisée en version coupé et en version spider Cielo. Aujourd'hui, la seule version qui manque à l'appel est la version électrique, proposée dans les deux styles de carrosserie. Elle était censée faire ses débuts en 2023 mais, comme nous l'avons dit, entre retards et redéfinitions de la stratégie, elle n'a toujours pas vu le jour.

Maserati MC20 Cielo

Elle aussi, comme la GranTurismo et les autres modèles en attente de leur variante à batterie, exploitera la plateforme à trois moteurs Folgore et offrira une puissance extrêmement élevée qui pourrait même dépasser les 1 000 ch en pointe.