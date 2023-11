Une impressionnante vidéo montre le moment où une BMW E30 s'enflamme en Afrique du Sud. La courte séquence montre la voiture en train de reculer lorsqu'un feu jaillit sous elle, entraînant une aggravation rapide de la situation.

La vidéo montre le conducteur qui arrête la BMW alors que les flammes se propagent sur le pare-brise. Il sort rapidement de la voiture et ouvre le capot, révélant ainsi l'étendue de l'incendie. Les flammes s'élèvent dans les airs tandis que la voiture roule vers l'avant pour revenir sur le feu qui se propage déjà sur le sol.

Les passants se précipitent pour aider, mais il semble que personne n'ait d'extincteur. Le clip se termine avant que l'on puisse voir les conséquences de l'incendie. L'incendie aurait pu causer des dommages minimes à la série 3 classique si une personne munie d'un extincteur est arrivée à temps, mais il était hors de contrôle lorsque la vidéo s'achève et il est possible qu'il ait causé des dommages considérables au véhicule.

Nous ne savons pas ce qui a provoqué l'incendie. Les éléments dont on dispose indiquent qu'il s'agit d'une fuite de carburant, de liquide de direction assistée ou d'huile moteur, surtout si l'on considère la rapidité avec laquelle le feu s'est propagé après avoir démarré au sol.

On ne sait pas s'il s'agit d'une véritable E30 325iS, qui a fait l'objet d'un véritable culte en Afrique du Sud et a été surnommée "Gusheshe", ou d'une voiture fabriquée pour ressembler à une E30 325iS. BMW Afrique du Sud a lancé la 325iS au début de l'année 1990 avec un moteur à six cylindres en ligne de 2,7 litres, une suspension M3 réglée pour la course (que BMW ne proposait pas dans le pays) et des panneaux de carrosserie en aluminium. Elle développait 194 chevaux et est rapidement devenue une icône dans le pays. Si vous souhaitez en achetez une, il faut savoir que sa cote se situe aujourd'hui autour des 65 000 euros.