Le Concorso d'Eleganza Villa d'Este réunit chaque année les voitures les plus belles et les plus précieuses du monde sur les bords du lac de Côme, en Italie. Souvent aussi les plus rares, comme ce fut le cas cette année. Notre coup de cœur secret était une berline Maserati, construite seulement deux fois. Nous souhaitons la présenter ici plus en détail.

Maserati Quattroporte AM 121, 1971

Quattroporte signifie simplement "quatre portes" en italien et caractérise depuis 1963 les grandes berlines de Maserati. Après la fin de la production en série de la Quattroporte I, Pietro Frua a produit deux ou trois berlines à quatre portes avec des carrosseries indépendantes, appelées Quattroporte Tipo AM 121, dont l'histoire est en partie mystérieuse. L'AM 121 a été un temps envisagée comme successeur de la Quattroporte I, dont la production s'est achevée en 1970, mais elle a été abandonnée pour des raisons non élucidées.

Son échec est expliqué, selon certaines sources, soit par les conséquences de la première crise pétrolière de 1973, soit par des considérations de politique de groupe de Citroën, la maison mère de Maserati à l'époque, qui préférait une berline techniquement adaptée à la Citroën SM. C'est ainsi qu'est née la Quattroporte II, dont seuls six exemplaires de pré-série ont été produits entre 1974 et 1978.

Seulement deux exemplaires produits

Revenons à l'AM 121. BMW, en tant que sponsor principal du Concorso d'Eleganza, écrit que deux exemplaires ont été réalisés avec une carrosserie de Pietro Frua : le prototype présenté au lac de Côme et une voiture pour l'Aga Khan. Les deux véhicules étaient basés sur la plateforme de la Maserati Indy deux portes, appelée en interne AM121. Le V8 de 4,7 litres provenait également de l'Indy. En octobre 1971, le prototype de la Quattroporte AM 121 a été présenté au Salon de Paris.

Il fut présenté par Juan Manuel Fangio, quintuple champion du monde de Formule 1, qui avait remporté son dernier titre en 1957 avec une Maserati 250F. Le public fut enchanté par la berline et l'AM 121 fut présentée lors de plusieurs autres salons automobiles. Avant le GP de Monaco 1972, l'AM 121 a remporté un prix journalistique. Les dernières apparitions sur les salons eurent lieu en 1973 et 1974, date à laquelle la "Citroën-Quattroporte" fit son apparition.

L'Aga Khan a été tellement séduit par l'AM 121 qu'il a commandé une Quattroporte unique pour lui. Le prototype d'exposition fut vendu en 1974 et officiellement immatriculé en mai 1975. La voiture passa d'abord entre plusieurs mains à Barcelone avant d'arriver chez Kurt A. Kunti à Alicante en 1988. Il a procédé à une restauration complète, au cours de laquelle la voiture a reçu sa couleur bleu foncé avec cuir crème, toujours d'actualité.

En 2000, la Quattroporte AM 121 est arrivée aux États-Unis et a été vendue à l'été 2003 à Bruce D. Milner à Los Angeles. Il était un collectionneur de pièces uniques de constructeurs automobiles italiens et a réuni les deux AM 121 sous un même toit. En interne, le prototype porte la désignation AM 121.002 et la voiture de l'Aga Khan la désignation AM 121.004. On spécule encore aujourd'hui sur un troisième véhicule.

Quoi qu'il en soit, regardons de plus près l'AM 121.002 que Thierry Dehaeck avait amenée de Belgique au Concorso (en 2016, la 002 a été vendue aux enchères aux États-Unis). La ligne latérale assez anguleuse rappelait déjà à l'époque la Monteverdi High Speed 375/4. À l'avant, l'AM 121 présente des parallèles avec la Maserati Kyalami de 1976, également dessinée par Pietro Frua. Les feux arrière proviennent quant à eux de l'Alfa Romeo 1750.

La Quattroporte AM 121 est propulsée par un moteur Maserati huit cylindres en V monté longitudinalement à l'avant. L'AM 121.002 de 1971 utilise une variante de 4,7 litres du moteur que Maserati proposait en usine, entre autres, sur la voiture de sport deux portes Indy. La puissance était indiquée à 290 ch. L'AM 121.004 de 1974 utilise en revanche une version de 4,9 litres avec une puissance de 320 ch. Dans les deux cas, la puissance est transmise aux roues arrière par une boîte de vitesses manuelle ZF à cinq rapports.