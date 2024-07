Le ralentissement de la demande de voitures électriques et la montée des tensions géopolitiques entre la Chine, l'Europe et les États-Unis n'empêchent pas l'industrie automobile de proposer de nouveaux modèles. Notre suivi des introductions de nouvelles voitures dans le monde montre que l'industrie a présenté 67 nouvelles voitures au cours du premier semestre de cette année.

Ce chiffre total confirme que le secteur est toujours dynamique, malgré l'importance décroissante des salons automobiles en Europe et aux États-Unis. En effet, ils étaient le mode de présentation traditionnel jusqu'à ce que la pandémie frappe les marchés, mais la taille et l'impact du Salon de l'automobile de Genève de cette année ont envoyé un message inquiétant sur la santé du secteur. Sur les quatre grands constructeurs automobiles présents au salon, un seul était européen.

En avril, en revanche, le Salon de l'automobile de Pékin a eu un impact important en termes de lancements et de nouveaux modèles. Ce salon a été un autre exemple de la façon dont la Chine a continué à gagner du terrain au détriment du leadership des constructeurs automobiles traditionnels.

En fait, le poids de la Chine augmente chaque année. Sur les 67 nouveaux modèles présentés au premier semestre de cette année, 33 ont été produits par un constructeur automobile chinois. La moitié des nouvelles voitures présentées dans le monde au cours du premier semestre 2024 seront d'origine chinoise. C'est le résultat de la présence d'un grand nombre de marques et de modèles dans chaque segment et de l'objectif des constructeurs chinois d'étendre leurs activités à l'étranger. L'autre moitié se compose de 17 nouveaux modèles européens (6 allemands, 5 italiens, 4 français et 2 britanniques), 8 japonais, 6 américains et 3 coréens.

Quel groupe a présenté le plus de nouveautés ?

Le classement du nombre total de nouveaux modèles présentés par groupe automobile place Stellantis et BYD en tête. Chacun d'entre eux a présenté six nouvelles voitures de série au cours des six premiers mois de cette année.

Groupe automobile Nombre de nouveaux modèles présentés au premier semestre 2024 Stellantis, BYD 6 Geely Group, Volkswagen Group 4 Honda, Changan, BMW Group, Hyundai-Kia 3 Rivian, Nissan Group, Ferrari, General Motors, Renault Group, Dayun, SGMW, Li Auto, Mazda, GWM, BAIC 2 SAIC, Leapmotor, Jac, Chery, ZD, McLaren, Dongfeng, GAC, Toyota, Honda Dongfeng, FAW, Rimac, Hozon 1

Stellantis a présenté la troisième génération de la Peugeot 5008, la Dodge Charger, la deuxième génération de la Maserati GranCabrio, l'Alfa Romeo Junior, la Jeep Wagoneer S et la nouvelle Lancia Ypsilon (le dernier Citroën C3 Aircross ne compte pas car il s'agit du même produit présenté en Inde et au Brésil en avril 2023 ; l'Opel Frontera et le nouveau Grandland n'ont pas été officiellement présentés).

L'origine des modèles présentés

BYD a présenté quatre modèles de la marque BYD : Qin L, Seal 06, Shark et Yuan Up ; elle a également présenté le U9 de sa marque de luxe Yangwang et le Bao 8, de la marque Fang Cheng Bao (le Yanwang U7 et le Denza Z9 n'ont pas été présentés officiellement).

Plus de SUV

Comme la demande continue de croître (les ventes mondiales augmenteront de 16 % en 2023), les constructeurs automobiles lancent de plus en plus de SUV. Au total, 35 ont été présentés au cours du premier semestre 2024.

C'est bien plus que les 11 berlines, 7 voitures de sport (ce qui n'est pas mal), 5 voitures à hayon et minicars, 5 MPV (monospaces, qui connaissent une résurgence en Chine), 2 pick-ups et 2 breaks. Si les consommateurs réclament des SUV, il faut alors leur proposer.

Quantité de nouveautés divisée par type de carrosserie

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne JATO Dynamics.