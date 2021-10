Mes amis, si vous ne parlez pas russe, vous risquez d'avoir du mal à suivre cette vidéo épique. D'après notre outil de traduction, elle provient de Manager Anton sur YouTube, une chaîne qui essaie les véhicules hors des sentiers battus. Heureusement, il n'est pas nécessaire de comprendre le russe pour profiter pleinement des 38 minutes de cette aventure sauvage mettant en scène le plus long Hummer H2 que vous ayez jamais vu.

Pour ceux qui vivent aux États-Unis, il n'est pas rare de voir un Hummer allongé. Il a toujours ses quatre roues motrices, mais puisqu'il a été étiré de plusieurs centimètres, cela a tendance à diminuer l'angle d'attaque du véhicule. Étonnamment, cela s'avère être le seul problème que ce H2 rencontre lorsqu'il dévale des routes et des sentiers exceptionnellement boueux.

Apparemment, ce Hummer devait transporter les mariés et quelques-uns de leurs invités. Nous ne savons pas s'il a rempli sa mission avant ou après cette session off-road puisque la vidéo ne le montre pas. Il est aussi possible que le traducteur automatique de YouTube se soit moqué de nous, et qu'il n'y a en réalité aucun mariage...

Pour tous ceux qui jouent au jeu vidéo MudRunner ou à sa suite SnowRunner, ceci est en fait une version réelle de ce jeu. En plus de la limousine H2 qui s'enfonce dans la boue et les ornières, nous voyons une cavalcade de véhicules tout-terrain russes épiques, sans oublier quelques véhicules incontournables comme le Toyota Land Cruiser.

Sans vouloir vous spoiler, ce Hummer va rencontrer un problème. Il est exagérément long, et son angle de braquage est très médiocre. Il va rester coincer en haut d'une pente, avant d'être tiré par la voiture d'assistance.

Malheureusement, ce voyage n'a pas laissé le Hummer indemne. Nous ne savons pas si le Hummer a subi des dommages en restant accroché à son châssis, mais à la fin de la vidéo, son moteur était en surchauffe et émettait un son très étrange. Il va sans doute falloir qu'il fasse un tour chez un garagiste pour une inspection approfondie.