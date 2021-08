Dans l'imaginaire collectif, le Hummer est le véhicule militaire par excellence. Vu dans les guerres et les films, le mammouth américain tout-terrain a été mis à la retraite il y a quelque temps.

Deux entreprises russes tentent de reprendre le flambeau avec un modèle fortement inspiré du tout-terrain, voici la "Strela".

Dominateur et puissant

Le véhicule a été présenté lors de la septième édition du Forum international militaro-technique "ARMY2021", un événement consacré aux technologies et aux véhicules utilisés par le ministère russe de la Défense.

Le Strela est un véhicule tout-terrain conçu principalement pour un usage civil. Il mesure 5,09 mètres de long, 2,35 mètres de large et 1,99 mètre de haut. Grâce à ses énormes roues et à une garde au sol de 27 cm, le modèle peut facilement négocier des voies d'eau d'un mètre de profondeur. Naturellement équipé de quatre roues motrices, il est propulsé par un moteur diesel Cummins 2.8 de 157 ch associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas un véhicule particulièrement rapide. Pesant 3,5 tonnes, il ne dépasse pas une vitesse de pointe de 120 km/h. La consommation de carburant, en revanche, est tout à fait raisonnable si l'on considère que le constructeur annonce une autonomie de 675 km avec un réservoir de 70 litres.

D'abord tout-terrain, ensuite SUV

Bien qu'elle semble prête à affronter tous les terrains, la Strela est un prototype et n'a pas encore été testée sur la route. Le véhicule est le résultat d'un projet impliquant la Military Industrial Company (MIC) et le KBM de l'Université technique de Moscou.

L'objectif des chercheurs et des développeurs est également de susciter l'intérêt des agences gouvernementales et des services répressifs en Russie et dans le monde. En cas de succès, MIC et KBM sont prêts à lancer une famille entière de SUV et de pick-ups à usage civil.

Il est peu probable que cela réussisse en Europe et en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, en fait, le "vrai" nouveau Hummer est prêt à arriver. Le GMC Hummer EV est un pick-up entièrement électrique qui développe jusqu'à 1000 chevaux. Malgré son poids de plus de quatre tonnes, ce mastodonte est capable de sprinter de 0 à 100 km/h en trois secondes, soit presque aussi vite qu'une Porsche Taycan.