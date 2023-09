Il est parfois intéressant de se balader dans le monde via Google Maps. On y trouve des endroits mystérieux, des formes énigmatiques, des bâtiments désaffectés et même des voitures abandonnées. Dans la plupart des cas, il s'agit de berlines, de camions et de SUV ordinaires qui ont été mis au rebut pour diverses raisons. Mais de temps en temps, quelque chose d'inhabituel apparaît, comme cette DeLorean DMC-12.

Située à Mozart, en Virginie-Occidentale, près de Wheeling, la DeLorean est apparue sur Fishers Lane. Elle est garée sur le bord de la route, près d'un poteau électrique et juste à côté d'une maison abandonnée. Vu sa position, on a l'impression que quelqu'un a garé la DeLorean et n'est jamais revenu la chercher.

La date de la photo sur Google est de novembre 2021. À en juger par l'état de la voiture de sport, elle est garée depuis plus longtemps que cela. Des feuilles remplissent partiellement le hayon arrière. La petite fenêtre semble ouverte, exposant l'intérieur à l'air extérieur et aux quatre vents de la Virginie-Occidentale. Cependant, la carrosserie en acier inoxydable de la DeLorean semble en bon état et n'a besoin que d'un bon nettoyage pour retrouver son apparence d'origine.

L'image de la rue datant d'il y a deux ans, il semblerait peu probable que la Delorean soit encore là aujourd'hui. Et pourtant, en 2023, elle est toujours visible sur une image satellite. Zoomez sur l'endroit où Fishers Lane rencontre Hercules Lane et Cerra Drive, et la silhouette de la voiture apparaîtra.

L'endroit semble peu propice à l'abandon d'une DeLorean. La même vue satellite révèle que Fishers Lane se termine en cul-de-sac à environ 150 mètres au nord de la voiture. La route est à peine assez large pour deux voitures et est bordée de maisons modestes. Mozart est un petit hameau regroupant quelques maisons, avec quelques petites entreprises et un service de pompiers volontaires.

Pourtant, ce n'est pas l'endroit le plus étrange pour abandonner un véhicule, et la DeLorean n'est pas le véhicule abandonné le plus étrange. Au fil des années, nous avons vu une Lamborghini Huracan abandonnée à l'extérieur de Las Vegas ainsi qu'une Ferrari Testarossa laissée à Porto Rico. Il y a aussi des concessions automobiles abandonnées, notamment une concession AMC en Caroline du Nord et une concession Saab en France. Mais l'abandon le plus étrange est sans doute celui d'un camion et d'une remorque transportant une maison en Louisiane après avoir endommagé des arbres, des boîtes aux lettres et des lignes électriques.