La Lamborghini Gallardo a permis à la firme italienne de se doter d'une supercar un peu plus accessible (relativement au marché) dans les années 2000 et 2010. La Gallardo présentée dans cette vidéo est particulièrement attrayante, elle est équipée d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports et elle atteint les 320 km/h sur une autoroute allemande.

Que les performances d'une boîte manuelle à grille soient meilleures ou non, cette configuration apporte une touche esthétique à l'habitacle d'un véhicule. Elle permet au conducteur d'avoir un petit contact avec les pièces mécaniques de la voiture.

C'est peut-être le micro dans l'habitacle, mais cette Gallardo n'a pas une sonorité particulièrement agressive. Même à près de 320 km/h, le bruit du moteur n'est pas assourdissant. Dans cette vidéo, le conducteur effectue deux runs qui poussent la voiture à plus de 300 km/h. L'autobahn semble être peu fréquentée ce jour-là, ce qui permet à la Gallardo de se dégourdir les jambes.

La Gallardo a fait ses débuts au salon de l'automobile de Genève 2003 en tant que modèle d'entrée de gamme de la marque, en dessous de la Murcielago. Au départ, un V10 atmosphérique de 5,0 litres placé derrière le conducteur développait 493 chevaux et 509 nm de couple, comme dans cette voiture. Des versions plus puissantes sont apparues par la suite. En 2008, la cylindrée du moteur a été portée à 5,2 litres. Une boîte de vitesses manuelle à six rapports (comme dans la voiture ci-dessus) était disponible. Lamborghini a également proposé une boîte de vitesses manuelle automatisée à embrayage unique à six rapports, appelée "e-gear".

La production de la Gallardo a pris fin le 25 novembre 2013, lorsque la société a construit une 570-4 Spyder Performante en rouge Rosso Mars. Lamborghini a produit un total de 14 022 exemplaires du modèle. À l'époque, la Gallardo était le modèle le plus produit de l'histoire du constructeur. Aujourd'hui, l'Urus bat le record de production de la Gallardo, avec plus de 15 000 unités. Il y a également plus de 20 000 Huracan sur les routes, mais leur assemblage touche à sa fin. La remplaçante de la Huracan fera ses débuts fin 2024.